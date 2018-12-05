Россиян не запугаешь? Эксперт сомневается в эффективности противоалкогольных «страшилок»

В России предложили снабжать бутылки со спиртным надписью «Алкоголь убивает»
Общество 00:25
Стакан. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. В России подвергли сомнению эффективность появления противоалкогольных "страшилок" на бутылках со спиртным, сообщает ИА PrimaMedia.

В частности, в эфире НСН врач-нарколог Александр Ковтун заявил, что нет доказательств действенности пугающих потребителей надписей и картинок на бутылках со спиртным. По словам эксперта, научно обоснованных данных, что такие предупреждения эффективны, не существует. В то же время Ковтун выразил надежду, что предупреждающие слоганы помешают производителям спиртного представлять свою продукцию в приукрашенном виде, что может привлечь молодежь к вредным привычкам.

Напомним, что ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила появление на этикетках спиртных напитков надписи "Алкоголь убивает". Сообщается также, что предупреждение будет единым для всех производителей.

производство продуктов питания медицина Здоровый образ жизни, ЗОЖ алкоголь

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