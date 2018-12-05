Россиян не запугаешь? Эксперт сомневается в эффективности противоалкогольных «страшилок»

В России предложили снабжать бутылки со спиртным надписью «Алкоголь убивает»

Стакан. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. В России подвергли сомнению эффективность появления противоалкогольных "страшилок" на бутылках со спиртным, сообщает ИА PrimaMedia.

В частности, в эфире НСН врач-нарколог Александр Ковтун заявил, что нет доказательств действенности пугающих потребителей надписей и картинок на бутылках со спиртным. По словам эксперта, научно обоснованных данных, что такие предупреждения эффективны, не существует. В то же время Ковтун выразил надежду, что предупреждающие слоганы помешают производителям спиртного представлять свою продукцию в приукрашенном виде, что может привлечь молодежь к вредным привычкам.

Напомним, что ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила появление на этикетках спиртных напитков надписи "Алкоголь убивает". Сообщается также, что предупреждение будет единым для всех производителей.