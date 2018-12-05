Впереди планеты всей: российский город признан самым культурным на Земле

Россияне побеждают в этой номинации третий год подряд

Санкт-Петербург. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Российский город третий год подряд признается культурной столицей мира. Это почетное звание вновь присуждено Санкт-Петербургу. "Культурная столица" России получила международную премию World Travel Awards (WTA) в номинации "Лидирующее культурное направление в мире", сообщает ИА PrimaMedia.

Церемония вручения премий WTA состоялась накануне в столице Португалии Лиссабоне. Санкт-Петербург в борьбе за звание "культурной столицы мира" обошел такие признанные культурные центры планеты как Париж, Лондон, Рим, Венецию, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и Пекин.

В Санкт-Петербурге находятся такие всемирно известные объекты культурного наследия как один из крупнейших музеев планеты Эрмитаж, Исаакиевский и Казанский соборы, Петропавловская крепость, Русский музей, Кунсткамера и многие другие объекты мирового значения. Город ежегодно привлекает сотни тысяч туристов из России и многих стран мира.