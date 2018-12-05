Впереди планеты всей: российский город признан самым культурным на Земле

Россияне побеждают в этой номинации третий год подряд
Общество 00:50
Санкт-Петербург. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Российский город третий год подряд признается культурной столицей мира. Это почетное звание вновь присуждено Санкт-Петербургу. "Культурная столица" России получила международную премию World Travel Awards (WTA) в номинации "Лидирующее культурное направление в мире", сообщает ИА PrimaMedia.

Церемония вручения премий WTA состоялась накануне в столице Португалии Лиссабоне. Санкт-Петербург в борьбе за звание "культурной столицы мира" обошел такие признанные культурные центры планеты как Париж, Лондон, Рим, Венецию, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и Пекин.

В Санкт-Петербурге находятся такие всемирно известные объекты культурного наследия как один из крупнейших музеев планеты Эрмитаж, Исаакиевский и Казанский соборы, Петропавловская крепость, Русский музей, Кунсткамера и многие другие объекты мирового значения. Город ежегодно привлекает сотни тысяч туристов из России и многих стран мира.

музей культура архитектура туризм премия общественная

Чем живет дом-музей Владимира Арсеньева во Владивостоке

27 ноября, 10:00

Путин одобрил идею сделать Владивостокскую крепость федеральным музеем-заповедником

8 ноября, 09:45
Стройиндустрия Приморья на пороге перемен
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia