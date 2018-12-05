Названа причина смерти 18-летнего российского футболиста

Алексей Ломакин выступал в молодежном составе московского «Локомотива»
Происшествия 01:15
Смерть молодого футболиста шокировала многих. Фото: Анна Мажуга, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Названа причина смерти 18-летнего футболиста команды российской премьер-лиги. Алексей Ломакин выступал в молодежном составе московского "Локомотива". Он умер от переохлаждения и инсульта, сообщает ИА PrimaMedia.

Такие причины смерти игрока были озвучены сегодня в эфире телеканала "360". Об этом каналу сообщил информированный источник в правоохранительных органах. Напомним, что тело Ломакина нашли 2 декабря на юге Москвы.

Последний раз спортсмена видели живым в ночь с 30 ноября на 1 декабря, когда он с другом распивал спиртные напитки и потом ехал в такси. Как позже было установлено, футболист забыл телефон и портфель в такси. Известно также, что Алексей Ломакин употреблял медицинские препараты, из-за чего его поведение не всегда было адекватным.

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