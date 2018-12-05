Жители этих регионов пишут Деду Морозу чаще всего

Дед Мороз. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

5 декабря, PrimaMedia. Выяснилось, где в России сильнее всего верят в Деда Мороза. Жители этих регионов пишут Деду Морозу чаще всего, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Российскую газету".

Такую статистику обнародовали в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Как сообщили изданию на почте новогоднего волшебника, с начала года по 1 декабря Дед Мороз получил свыше 76 тысяч писем.

Больше всего корреспонденций отправлено из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Татарстана. Письма Деду Морозу оперативно прочитывают и отправляют ответы. Как отметили почтовые работники, символу Нового года пишут не только дети, но и взрослые россияне, причем у взрослых желания гораздо прозаичнее: они просят успехов в карьере и новые квартиры.