Выяснилось, где в России сильнее всего верят в Деда Мороза

Жители этих регионов пишут Деду Морозу чаще всего
Общество 01:45
Дед Мороз. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

5 декабря, PrimaMedia. Выяснилось, где в России сильнее всего верят в Деда Мороза. Жители этих регионов пишут Деду Морозу чаще всего, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Российскую газету".

Такую статистику обнародовали в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Как сообщили изданию на почте новогоднего волшебника, с начала года по 1 декабря Дед Мороз получил свыше 76 тысяч писем.

Больше всего корреспонденций отправлено из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Татарстана. Письма Деду Морозу оперативно прочитывают и отправляют ответы. Как отметили почтовые работники, символу Нового года пишут не только дети, но и взрослые россияне, причем у взрослых желания гораздо прозаичнее: они просят успехов в карьере и новые квартиры.

почта Новый год (праздник) Дед Мороз

В центральном отделении почтовой связи Якутска начала работу Почта Деда Мороза

3 декабря, 17:30

Хапочкин: Сахалинская Дума поддержит передачу помещений Почты в федеральную собственность

23 ноября, 17:05
Стройиндустрия Приморья на пороге перемен
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia