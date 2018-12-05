Россиянам могут разрешить не платить за ипотеку

В Центробанке предложили позволить ипотечникам приостанавливать выплаты при потере работы или болезни
Экономика 02:15
Ипотечникам могут предоставить отсрочку. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

5 декабря, PrimaMedia. Россиянам могут разрешить какое-то время не платить за ипотеку. В Центробанке предложили позволить ипотечникам приостанавливать выплаты при потере работы или болезни, сообщает ИА PrimaMedia.

Такую идею выдвинул первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Об этом он заявил на заседании Совета Федерации. По словам г-на Швецова, специалисты ЦБ располагают статистическими данными, согласно которым молодые россияне все чаще меняют место работы по семейным обстоятельствам, а не по своему желанию. Также люди теряют работу из-за закрытия компаний, предприятий. Как правило, в течение трех-шести месяцев человек находит работу, заявил Швецов.

Первый зампред ЦБ РФ также признал возможным, что россияне смогут на время останавливать выплаты по ипотеке вследствие несчастных случаев или болезней, приводящих к невозможности работать.

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