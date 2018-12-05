Стагнация вместо стабильности? Рост экономики России будет гораздо ниже среднемирового

Такой прогноз сделали эксперты Всемирного банка
Экономика 02:40
Российскую экономику ждут нелегкие времена. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Рост экономики России в ближайшие годы будет гораздо ниже среднемирового. Такой прогноз сделали эксперты Всемирного банка. В рамках базового прогноза Всемирного банка темпы роста экономики России до 2028 года составят около 1,5%, при том, что мировая экономика в это время будет расти на 3% в год, сообщает ИА PrimaMedia.

Однако относительно высокий уровень международных резервов и сравнительно невеликий внешний долг позволят нашей стране справиться с потрясениями и турбулентностью в экономике. Об этом сказано в докладе Всемирного банка об экономике России.

Ускорить рост ВВП России до 3% через 10 лет, по мнению экспертов, позволит проведение экономических реформ и улучшение демографической ситуации в стране. Плоды этих реформ Россия будет пожинать в долгосрочной перспективе, считают специалисты Всемирного банка.

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