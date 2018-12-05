Стали известны наиболее популярные у туристов города планеты

Лучший российский представитель только на 46-м месте

Туристка. Фото: Анна Ерпылева, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Стали известны наиболее популярные у туристов города нашей планеты. Лидируют Гонконг, Бангкок и Лондон. Лучший российский представитель, Москва, только на 46-м месте, сообщает ИА PrimaMedia.

Гонконг за год посетили около 30 млн туристов, Бангкок – приблизительно 22,5 млн человек, а столица Великобритании приняла около 20 млн гостей. Кроме того, в первой десятке ведущих мировых туристических центров оказались Макао, Сингапур, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур (Малайзия) и Шэньчжэнь (Китай).

Москва оказалась на 46-й позиции. Столицу России в этом году посетили 5,4 млн человек. Это на 12,6% превышает прошлогодние показатели. Санкт-Петербург оказался на 60-м месте. "Культурная столица" России за год приняла около 4 млн гостей.