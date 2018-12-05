Из песни слова не выкинешь: в России, возможно, разрешат материться на концертах

Такую идею высказал зампред комитета Госдумы РФ Андрей Свинцов
Общество 04:40
Сергей Шнуров, возможно, будет материться на законных основаниях на своих концертах. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. В России, возможно, исполнителям разрешат на законодательном уровне использовать инвективную лексику во время концертных выступлений. Такую идею высказал зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике Андрей Свинцов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на агентство городских новостей "Москва".

По словам депутата, на концерты приходят в основном подготовленные люди, которые знают, что они там могут услышать. "Это же искусство. Он так видит", — обосновал свое мнение Свинцов.

Депутат также отметил, что абсурдно и бесполезно наказывать за употребление нецензурной лексики на концертах. Он подчеркнул, что музыканты имеют право употреблять матерные выражения, если это происходит талантливо и в творческом порыве. А с матерщиной надо бороться в семьях, уверен Андрей Свинцов.

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