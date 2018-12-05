Россияне выбрали имена для крупнейших аэропортов страны

Воздушным гаваням «Шереметьево» и «Домодедово» присвоят имена Пушкина и Ломоносова
Общество 05:00
Аэропорт. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Россияне выбрали имена для крупнейших аэропортов страны. Московским воздушным гаваням "Шереметьево" и "Домодедово" присвоят имена Александра Пушкина и Михаила Ломоносова, сообщает ИА PrimaMedia.

Таковы результаты голосования на сайте "Великие имена России". За кандидатуру Пушкина для наименования "Шереметьево" проголосовали 39% респондентов. На втором месте авиаконструктор Андрей Туполев, набравший 26% голосов. На третьем месте великий химик Дмитрий Менделеев.

Выдающийся русский ученый Михаил Ломоносов был вне конкуренции при голосовании за имя аэропорта "Домодедово". Он набрал 71% голосов, опередив военачальников Георгия Жукова и Михаила Кутузова и дипломата Евгения Примакова.

Напомним, что в рамках проекта "Великие имена России" жители страны выбирали имена для 45 российских аэропортов. В число городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Омск и другие.

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