В России подкорректируют права и обязанности полицейских

В закон «О полиции» будут внесены поправки
Общество 05:30
Полицейский. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. В России хотят подкорректировать права и обязанности полицейских. В закон "О полиции" будут внесены соответствующие поправки, сообщает ИА PrimaMedia.

Инициатором изменений выступило МВД. В министерстве предлагают уточнить, какими правами и обязанностями должны обладать полицейские, чтобы эффективнее бороться с преступностью. В ходе анализа правоприменительной практики специалисты выявили недочеты, создающие помехи работе полицейских.

Также предлагается сделать более весомыми гарантии защиты прав россиян. Население также может до 18 декабря высказать свое мнение о законопроекте. Общей целью законопроекта называется повышение эффективности работы российской полиции и более скрупулезное соблюдение ею прав и свобод законопослушных граждан.

полиция закон (законопроект)

Рецидивист жестоко избил магаданца на "Горняке" в Магадане

28 ноября, 10:25

Полиция разыскала четверых колымчан, обвиняемых и подозреваемых в преступлениях

23 ноября, 15:25

Полиция начала поиск водителя, который снес автобусную остановку в Магадане

13 ноября, 12:55
Стройиндустрия Приморья на пороге перемен
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia