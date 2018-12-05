В России подкорректируют права и обязанности полицейских

В закон «О полиции» будут внесены поправки

Полицейский. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. В России хотят подкорректировать права и обязанности полицейских. В закон "О полиции" будут внесены соответствующие поправки, сообщает ИА PrimaMedia.

Инициатором изменений выступило МВД. В министерстве предлагают уточнить, какими правами и обязанностями должны обладать полицейские, чтобы эффективнее бороться с преступностью. В ходе анализа правоприменительной практики специалисты выявили недочеты, создающие помехи работе полицейских.

Также предлагается сделать более весомыми гарантии защиты прав россиян. Население также может до 18 декабря высказать свое мнение о законопроекте. Общей целью законопроекта называется повышение эффективности работы российской полиции и более скрупулезное соблюдение ею прав и свобод законопослушных граждан.