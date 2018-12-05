Хапочкин: Обращения людей - отправная точка для улучшения законов и региональных программ

На протяжении всей встречи депутаты принимали вопросы, жалобы, предложения от посетителей со всех районов области

Встреча с гражданами. Фото: пресс-служба Сахалинской областной думы

5 декабря, PrimaMedia. Председатель Сахалинской областной Думы провел прием граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева, прием граждан прошел в день рождения Всероссийской политической партии "Единая Россия", которой 1 декабря исполнилось 17 лет. Отметим, что Андрей Хапочкин является секретарем сахалинского регионального отделения партии, также участие в работе приемной также приняли руководители управления жилищной политики и департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска и депутат Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной думы.

На протяжении почти пяти часов Андрей Хапочкин принимал вопросы, жалобы, предложения от посетителей из Южно-Сахалинска, Поронайского, Долинского и других районов области. Многие из них сразу получили ответы и консультации как от спикера островного парламента, так и от специалистов городской администрации. Другие вопросы были взяты для более тщательной проработки. Кроме того, как отметил Андрей Хапочкин, некоторые обращения носят системный проблемный характер, и их решения должны стать отправной точкой для внесения изменений в областное законодательство и региональные госпрограммы.



Андрей Хапочкин. Фото: пресс-служба Сахалинской областной думы

Одним из примеров такого подхода стали уже традиционные и наболевшие вопросы о предоставлении жилья или улучшении жилищных условий. Особенно часто звучали вопросы и претензии от специалистов бюджетной сферы по процедуре формирования очереди на получение арендного жилья: людям не понятны критерии отбора, какой орган власти или комиссия занимается этим вопросом. Учитывая массовый характер таких обращений, Андрей Хапочкин пообещал дать поручение постоянному комитету Сахалинской областной думы по социальной политике взять эту проблему в работу и совместно с профильными министерствами согласовать и довести до людей критерии и порядок формирования очерёдности.

В другом случае итогом обращения жителей к председателю островного парламента станет инициатива Сахалинской областной думы по улучшению работы регионального Фонда капитального ремонта.

— Жители дома номер 172 по улице Ленина принесли мне "сувенир" — обломок насквозь проржавевшей трубы. Именно в таком состоянии, по их словам, находятся сети водо— и теплоснабжения в доме, часть которых проложены на чердаке, — пояснил Андрей Хапочкин. — В ходе разговора, а я буквально "выпытываю" у заявителя и чиновников все нюансы проблемы, выяснилось, что областной Фонд капремонта не имеет полномочий заменять при ремонте кровли изношенные водопродные трубы. Это как раз относится к дому 172 по улице Ленина. Логично расширить перечень работ Фонда, синхронизировать эти работы и решить вопрос, кому оказывать эту услугу. В ближайшее время областная Дума внесет необходимые поправки в областную программу.

Андрей Хапочкин. Фото: пресс-служба Сахалинской областной думы Встреча с гражданами. Фото: пресс-служба Сахалинской областной думы Встреча с гражданами. Фото: пресс-служба Сахалинской областной думы Встреча с гражданами. Фото: пресс-служба Сахалинской областной думы 1 / 4

К спикеру облдумы также обратились волонтеры из Фонда помощи пострадавшим бездомным животным, нуждающимся в медицинском вмешательстве. Неравнодушные жители выхаживают хвостатых пациентов в арендованном частном доме, где уже не хватает места, да и соседи жалуются на постоянный шум. Волонтеры попросили предоставить им в пользование земельный участок, пусть даже платно. Андрей Хапочкин уточнил, оформлен ли фонд как юридическое лицо. Участники приема ответили, что как раз проходят все необходимые процедуры для оформления в качестве некоммерческой организации. Андрей Алексеевич рекомендовал (и сам, как общественник, обещал помощь) сразу после этого подать заявку на получение областного гранта. Тем более что в следующем году в Сахалинской области значительно вырастет общий объем грантовой поддержки некоммерческих общественных организаций.

— Эта законодательная инициатива также родилась из формата прямых встреч с людьми, волонтерами, активистами общественных организаций, — пояснил Андрей Хапочкин. — В этом году к нам с просьбой о поддержке также обратились ребята из "Доброго сердца". В ходе решения их проблемы совместными усилиями с правительством региона удалось не увеличить на следующий год общий объём грантов до 29 млн рублей. Более того, впервые такая финансовая помощь в размере 2 млн рублей будет ежегодно направляться именно волонтерам, спасающих бездомных животных.

Наталья Захарчук. Фото: пресс-служба Сахалинской областной думы Встреча с гражданами. Фото: пресс-служба Сахалинской областной думы Встреча с гражданами. Фото: пресс-служба Сахалинской областной думы 1 / 3

На прием приходили как с личными обращениями, так и с вопросами, которые волнуют многих сахалинских жителей – развитие безопасной утилизации старых шин на острове, возврат средств вкладчикам АТБ, новая система обращения с отходами и так далее. Все они будут проработаны с различными ведомствами. Ряд обращений Андрей Хапочкин представит коллегам по Думе с целью подготовки законодательных инициатив по корректировке региональных законов и областных целевых программ – в сферах жилищного строительства и ЖКХ, социальной поддержки старшего поколения, некоммерческих организаций, молодых специалистов.

— Личные приемы граждан – неотъемлемая, обязательная часть работы любого депутата. Отдельное спасибо участвующим в них специалистам городской администрации, министерств, благодаря которым жители сразу получают экспертные консультации. Самое важное, что на таких приемах мы видим общие болевые точки: если несколько человек приходят с одной и той же проблемой, то ее нужно решать не просто отдельно для каждого, а системно, закрывать этот пробел полностью. Отсюда рождаются новые законы и программы, — подчеркнул Андрей Хапочкин. – Важно уметь выделить из общего потока обращений и чаяний жителей суть людских переживаний, взять в работу эти наказы, суметь их переложить на язык законодательных поправок и улучшать наши законы и областные государственные программы. Так и работаем.