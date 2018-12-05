Два месяца до новой гонки вооружений? США поставили России ультиматум

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о нарушении Россией ДРСМД и дал 60 дней на возвращение к условиям договора

Ракеты. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о нарушении Россией ДРСМД и дал 60 дней на возвращение к условиям договора. В течение этих двух месяцев США не будут испытывать или развертывать противоречащие этому соглашению ракетные системы, сообщает ИА PrimaMedia.

Если Россия не вернется к исполнению своих обязательств, Соединенные Штаты также перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Дальнейшие свои действия США будут выстраивать по итогам переговоров с европейскими союзниками, заявил госсекретарь.

Он добавил, что Россия может реанимировать договор, признав отступления от него и вернувшись к его выполнению. По версии Вашингтона, у Москвы наготове несколько подразделений крылатых ракет SSC-8. О них в октябре говорил президент США Дональд Трамп, объявивший о желании США выйти из ДРСМД. Между тем Москва отрицает несоблюдение договора о РСМД.