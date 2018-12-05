Названы спортсмены года в России

Они отметились победами на зимней Олимпиаде-2018
Общество 06:50
Хоккей. Фото: ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Названы спортсмены года в России. Они отметились победами на зимней Олимпиаде-2018. Имена победителей обнародовало министерство спорта России, сообщает ИА PrimaMedia.

Победителем в категории "Спортсмен года" стал 40-летний нападающий хоккейной сборной России Павел Дацюк. Он был капитаном хоккейной команды, выигравшей турнир на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). В финале олимпийского хоккейного турнира звездная сборная России не без труда обыграла команду Германии со счетом 4:3.

Это является наивысшим достижением российской хоккейной сборной. До этого Олимпиаду выигрывала сборная СССР и команда СНГ на Олимпиаде в Альбервиле в 1992 году.

Фигуристка Алина Загитова, ставшая спортсменкой года, также выиграла Олимпиаду в Пхенчхане в одиночном катании. Кроме того, фигуристка одержала победу на чемпионате Европы.

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