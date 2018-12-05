Спецзавод №1 Владивостока: законсервирован, но если надо - может заработать

По пустынным цехам с котлами остановленного предприятия водят экскурсии (ФОТО)

Сейчас на завод водят экскурсии. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Бесплатные экскурсии водят на Спецзавод №1 во Владивостоке. Котлы здесь потушены, мусор утилизирован, а само здание законсервировано. Однако при необходимости его вполне можно запустить, в условиях зимы на это потребуется примерно один месяц, сообщает ИА PrimaMedia.

Проблемы, связанные с работой Спецзавода №1, тянулись в столице Приморья много лет. Жители близлежащих районов жаловались на черный дым и невозможность дышать, однако ответственные инстанции твердили, что на предприятии все в рамках допустимых норм. В конечном итоге руководство региона и города приняло непростое решение закрыть завод. Сказано — сделано, котлы потушили, людей сократили, завод законсервировали. Сейчас здесь на постоянной основе находятся всего несколько человек. Они обеспечивают охрану и следят за техническим состоянием объекта. Правда иногда здесь все же бывает людно — мэрия начала водить на завод бесплатные экскурсии. Чтобы владивостокцы своими глазами увидели — мусор больше не сжигают.

— Это уникальнейший проект, которому 1 января исполнилось бы 40 лет, — начинает рассказывать главный инженер Спецзавода №1 Сергей Аксянов. — Его запустили в 1979 году и с того времени он круглосуточно ликвидировал мусор, обеспечивая теплом район Второй речки.

Сначала участников экскурсии проводили в помещение, куда складировалось все, что осталось после сжигания. В основном, это зола, а также металл, который впоследствии не утилизировали, спрессовывали в 50-килограммовые брикеты и продавали.

Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

— А куда девалась зола? Она же очень вредная! — задала вопрос одна из участниц экскурсии.

— Ее вывозили на полигон, где происходило захоронение, — ответил Сергей Аксянов.

Далее участники экскурсии перешли в помещение, где установлены котлы. Три огромных конструкции, каждая из которых по 24 метра в высоту. Именно в них под температурой 1000 градусов происходило уничтожение мусора, который мы с вами ежедневно оставляем в мусорных баках.

Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

— А почему они такие высокие? — поинтересовался другой посетитель завода.

— Есть мусор, который очень быстро сгорает. Чтобы он не вылетал в трубу, сгорая налету, была придумана вот такая система, — пояснил главный инженер.

По словам специалиста, технологический процесс на предприятии был отлажен, если не идеально, то очень близко к этому. Мусор привозили в цех для разгрузки и грузили в бункер-накопитель, оттуда его забирал грейферный кран и высыпал в загрузочную воронку. Далее он попадал на колосниковую решетку, где и происходило сгорание.

— Чтобы обслуживать, да и работать с этой техникой нужны уникальные специалисты, которых в Приморье не готовят. Однако из-за закрытия спецзавода нам пришлось сократить более 60 человек, — сетует главный инженер.

Экскурсия следует дальше, в помещение, откуда осуществлялось управление всеми механизмами. Огромный пульт, с бесчисленным, как кажется, количеством кнопок. Как и полагается, из пультовой инженерам видна работа всего цеха с котлами.

Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Как отметил экскурсовод, раньше здесь постоянно находились только два человека.

Последний пункт прогулки по заводу — площадка, куда привозился мусор. Огромная десятиметровая яма, которую раньше занимали отходы, сейчас засыпана специальными химикатами в целях соблюдения санитарных норм.

Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 7

— Что же теперь будет с заводом, не планируют ли его сносить и строить новый? — полюбопытствовали горожане.

— Сносить его пока не планируют. Да и новый мусоросжигательный завод строить будут вряд ли. Сейчас в стране тенденция направленная на его разделение и переработку. В скором времени на базе полигона для мусора запустят две линии по сортировке. Предполагается, что мусор будут отделять по пяти фракциям вторичного сырья, которое потом будет направляться на переработку, — поделился Сергей Аксянов.

На вопрос журналистов, не сожалеет ли он, что завод закрыли, главный инженер ответил, что в том виде, в котором предприятие работало, оно себя уже изжило.

— Его все равно пришлось бы закрыть, но, возможно, нужно было это сделать позже. Когда более новое оборудование, готовое принять эстафету в этой работе, было бы полностью готово. имеется в виду как раз сортировочная линия, — подытожил Сергей Аксянов.



Впервые завод задымил 40 лет назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Напомним, летом 2018 года в администрации Владивостока было принято решение о закрытии мусоросжигательного завода. 18 августа он был остановлен.

В 2012 году во Владивостоке был построен новый микрорайон Снеговая Падь, и мусоросжигательный завод оказался вплотную окружен жилой застройкой. По мере заселения микрорайона жители стали ощущать дискомфорт и явную угрозу своему здоровью и начали жаловаться на дым и смог, обращаясь в администрацию Владивостока и выходя на митинги с требованием закрыть предприятие.

был построен в 1979 году в экспериментальном варианте по проекту института "Гипрокоммунэнерго" чехословацкими специалистами. Завод рассчитан на сжигание 200 тонн ТБО в сутки (60 тысяч тонн в год), что составляло 30% всех городских отходов. Остальные 70% утилизировались на полигоне на улице Холмистой.

По тем временам завод строился на окраине города, в промышленной зоне. Предприятие было рентабельным – из-за сжигания мусора образовывался горячий пар, которым отапливались ближайшие жилые микрорайоны. С годами город разросся, вплотную приблизившись к заводской территории. Роза ветров, в зависимости от сезона, "ложилась" на улицы районов Второй Речки и фабрики "Заря".