Регионы больше не смогут бесконтрольно повышать плату за "коммуналку"

Предельные тарифы в электроэнергетике и ЖКХ пропишут в законе. Фото: Антон Балашов

5 декабря, PrimaMedia. Федеральная антимонопольная служба подготовила для рассмотрения правительства законопроект, который устанавливает предельно допустимые тарифы в электроэнергетике и ЖКХ. Регионы лишат возможности бесконтрольно повышать плату за "коммуналку" — были зафиксированы случаи, когда рост тарифов в отдельных субъектах достигал 76%, сообщает ИА PrimaMedia.

Документ, который рассмотрит кабмин, упорядочит установление тарифов в регионах. Тарифы ЖКХ сейчас контролируются по системе "инфляция минус", то есть растут меньшими темпами, чем инфляция. Но из-за законодательных ошибок в отдельных регионах тарифы повышались на большие, чем это полагалось, значения. За последний год зафиксировано 800 таких эпизодов, пишут "Известия".

Местные органы, как предполагает законопроект, будут лишены права превышать предельный тариф, установленный федеральным центром.

По словам главы ФАС Игоря Артемьева, в случае принятия поправок в закон, для регионов будет доступна всего одна "развилка" — предельный тариф, установленный правительством и инвестиционная программа, опять же — с одобрения кабмина, когда нужны вложения на модернизацию комплекса ЖКХ.

Артемьев уточнил, что до сих пор в законодательстве имелся ряд неопределенностей, однако, подготовленные законы регламентируют самое главное в ЖКХ — тарифы для населения.