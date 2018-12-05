Самой дорогой станет срубленная елка, заявили в Рослесхозе

Глава ведомства Иван Валентик рассказал, где лучше покупать новогоднее дерево

Елочный базар. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Большинство предновогодних елочных базаров в России традиционно открываются с 15 декабря. Глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик заверил россиян, что выбрать ели можно будет на любой кошелек, но самой дорогой станет самовольно срубленная. За нее полагается немалый штраф, сообщает ИА PrimaMedia.

Как уточнил глава Рослесхоза для представителей СМИ, в России уже появились специальные питомники, где выращивают ели устойчивые для к режиму отапливаемых помещений. Новогодние деревья, устойчивые к климату квартир, успешно реализуются в Кабардино-Балкарии, Адыгее, в регионах Сибири и Дальнего Востока, именно там развиваются питомники, пишет "Российская газета".

"Уверен на елочных базарах будут елки практически на любой вкус и кошелек", — заявил Иван Валентик.

Для тех, кто переживает о судьбе новогоднего дерева после завершения праздников, появились елочки в горшках. В дальнейшем они вполне могут быть высажены в открытый грунт — главное, их не пересушить радиаторами отопления в доме.

Средняя цена за новогоднюю "красавицу" составит 600-700 рублей за метр. Импортные деревья обойдутся в разы дороже.

Однако самой дорогой, отметил глава Рослесхоза, может стать самовольно срубленная ель. Штраф в зависимости от тяжести последствий — от 5 тысяч рублей до миллиона и уголовной статьи. Минимальное наказание можно получить за незаконную рубку средней елки высотой от двух метров. Но, если срубить две-три даже маленькие елки, то можете попасть под статью 260-ю Уголовного кодекса.