Невменяемый: дело ученика, напавшего в Бурятии на школьников, направили в суд

Следственный комитет установил причины преступления

Суд. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Завершилось следствие по делу подростка, напавшего в январе 2018 года на среднеобразовательную школу № 5 в городе Улан-Удэ. Его признали невменяемым, дело передано в суд, сообщает ИА PrimaMedia.

На сайте Следственного комитета (СК) России появилась информация о завершении расследования дела в отношении подростка, совершившего нападение на учителя и учащихся школы №5 в Бурятии.

Несовершеннолетнего нападавшего ученика, признали невменяемым, дело направили в суд. Следствие завершило работу, собрав достаточную доказательную базу.

В СК рассказали, что подростка обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, и угрозе убийством. У нападавшего было двое сообщников, адвокаты которых сейчас знакомятся с материалами уголовного дела



Нападение произошло 19 января 2018 года. Подросток бросил в класс бутылку с зажигательной смесью и атаковал топором выбегавших из помещения учеников. В результате пострадали семь человек, в том числе преподаватель.