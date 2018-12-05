"Старый" пенсионный возраст могут сохранить для получения накопительной пенсии

Выплачивать пенсии авансом предлагают в России. Фото: Александр Ратников

5 декабря, PrimaMedia. Негосударственные пенсионные фонды предлагают сохранить пенсионный возраст в прежних рамках для получения накопительной пенсии по договору с НПФ. Выплаты преложено выдавать по старым правилам — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, сообщает ИА PrimaMedia.

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) обратилась с предложением сохранить "старый" пенсионный возраст в Минфин, Центробанк и Пенсионный фонд РФ. Отмечается, что государственная накопительная пенсия, которая заморожена с 2014 года, будет выдаваться в старых рамках пенсионного возраста. НПФ предлагают распространить это правило и на негосударственные выплаты для граждан, заключивших договоры с НПФ, передают "Известия".

В Пенсионном фонде России инициатива нашла поддержку. По мнению экспертов, такие выплаты не только станут подспорьем для граждан предпенсионного возраста в новых рамках, но и помогут избежать проблем с налоговой. Новая норма также призвана мотивировать россиян копить на старость.

Пока на негосударственные пенсии (НПО) распространяется правило "обычных" пенсий по старости, то есть выплачивать их будут в рамках закона по новому возрасту — с 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако, глава АНПФ Сергей Беляков убежден — возраст для получения НПО нужно сохранить тем же, каким он был в момент заключения гражданином договора и до пенсионной реформы.

С формальной точки зрения, НПО и без поправок можно выплачивать в прежних рамках пенсионного возраста. Но в этом случае, россиян ждут проблемы с налогами. К примеру, гражданка достигла возраста 55 лет, возраст для страховой пенсии (60 лет) еще не наступил. Если ей начнут выплачивать негосударственную пенсию, налоговики расценят эти деньги как дополнительный доход. Поэтому и нужны изменения в законе, чтобы защитить права граждан с позиции налогов, отмечают эксперты. Игроки рынка настаивают на закрепления в законодательстве "старого" пенсионного возраста для получения негосударственной пенсии, чтобы помочь гражданам избежать налоговых рисков в будущем.

Отмечается, что инициатива АНФП будет полезна примерно одной пятой части россиян, заключившим договора с НПФ. Накопления по договорам НПО имеются у пяти млн человек, а более-менее значительные суммы — у одного млн граждан.