Новая лаборатория позволит приморскому меду выйти на мировой рынок - Петухов

Депутаты планируют внести в краевой бюджет-2019 сумму на организацию лаборатории меда

Мёд. Фото: https://pixabay.com

6 декабря, PrimaMedia. Депутаты комитета Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию подготовили предложения для нового проекта регионального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годы. Так, предполагается включить в него расходы в сумме 53 млн рублей на организацию краевой лаборатории меда, сообщает ИА PrimaMedia.

На очередном заседании комитета по продовольственной политике депутаты от ЛДПР вынесли на обсуждение поправки в проект бюджета на будущий год. По мнению парламентариев, для развития знаковой для Приморья отрасли пчеловодства, необходима организация лаборатории меда. Об этом депутатам сообщили и сами пчеловоды. По их словам, для повышения качества их товара и возможности его экспорта за границу, необходима квалифицированная официальная оценке меда.

"Сегодня из пяти тысяч тонн приморского меда, ежегодно всего 500 кг реализуется за рубеж. Потому что у нас одним из необходимых для вывоза меда документов является заключение ветеринарной инспекции, которая должна подготовить документы и сопроводить продукт через таможню. Но для этого нужна лаборатория, которая может дать оценку меду. А у нас сегодня такой лаборатории нет. Нет необходимого оборудования и методик. Поэтому пчеловоды обращаются в другие лаборатории, а там и цена высокая, и большой объем меда их специалисты проверить не могут", — разъяснил проблему депутат комитета Александр Петухов.

Он подчеркнул, что зачастую на прилавки региона или за его пределы попадает мед не самого лучшего качества. Само по себе это вредит репутации бренда приморского меда, делая его менее конкурентоспособным. Депутат поддержал пчеловодов и согласился, что для улучшения продукции ее качество должно контролировать единое краевое учреждение.

"Мы считаем, что это принципиальный вопрос, который должен быть услышан, и эта сумма должна быть включена в проект бюджета на следующий год. Наличие собственной краевой лаборатории будет способствовать реализации продукта и продвижению бренда приморского меда на мировом рынке", — подчеркнул Петухов.

По итогам заседания комитет вынес в решение рекомендацию администрации края предусмотреть в законопроекте "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" средства в размере 53 млн рублей на организацию специализированной лаборатории на базе Ветеринарной инспекции Приморского края.