Хангуг уихаг, или как вылечить в Корее то, что не получается дома

Сеульская клиника KUIMS предлагает приморским туристам на новогодних каникулах пройти чек-ап со скидкой

Врачи корейского госпиталя KUIMS. Фото: предоставлено компанией MedUnion

5 декабря, PrimaMedia. Что дешевле – лечить запущенное заболевание или предупредить его развитие в зародыше? Казалось бы, ответ очевиден. Однако, не для героических жителей российских окраин, привыкших стоически переносить недуги, держась на ногах до последнего. Лишь когда последний рубеж все-таки настигнет, и выбор определенно коснется жизни и смерти, больные прилагают усилия – и отправляются на лечение в Корею, уповая на корейскую медицину, как на чудо. Она и есть чудо в определенном смысле – если привести примеры успешного излечения сложных пациентов, которым не смогли помочь дома.

Таких примеров в компании MedUnion, являющейся официальным представителем корейского госпиталя KUIMS в России, могут привести немало. Чаще всего речь идет об онкологии. Директор компании Анна предпочитает не обнародовать статистику — слишком уж она не в пользу отечественной медицины. Хотя о плачевном состоянии приморского здравоохранения открыто говорила сама глава Минздрава РФ Вероника Скворцова во время своего ноябрьского визита во Владивосток. И, пока краевые власти пытаются решить застарелые проблемы местных больниц и поликлиник, люди решают проблемы своего здоровья в соседней Корее.

Чек-ап в госпитале KUIMS

Клиники в Южной Корее бывают хорошие и очень хорошие. Госпиталь KUIMS, расположенный в Сеуле, не просто очень хороший, но единственный в своем роде. Огромное современное здание вмещает отделения самого разного профиля – можно сказать, здесь лечат практически всё. Начинать же корейские доктора рекомендуют с постановки точного диагноза. Диагностическое отделение занимает в госпитале целый этаж. Здесь применяется самое точное и безопасное оборудование. Российским пациентам предоставляют бесплатные услуги устного перевода. Компания MedUnion, отправляя приморцев в дорогу, обязательно снабжает их путеводителем, в котором есть и русско-корейский разговорник, и подробные инструкции на русском языке по поводу каждой диагностической процедуры.

Госпиталь KUIMS - самая "русская" клиника Южной Кореи. Фото: предоставлено компанией MedUnion Госпиталь KUIMS - самая "русская" клиника Южной Кореи. Фото: предоставлено компанией MedUnion Госпиталь KUIMS - самая "русская" клиника Южной Кореи. Фото: предоставлено компанией MedUnion 1 / 3

Комплексное исследование всего организма, или check-up, только начинает входить в повседневную культуру россиян, тогда как в странах с развитой медициной ежегодный чек-ап обязателен для людей после 30-ти лет. В той же Южной Корее полный скрининг организма является обязательным условием при приеме на работу. С помощью чек-апа, например, можно заранее узнать об угрозе язвы желудка и сосудистых заболеваний.

Госпиталь KUIMS в декабре 2018 года — январе 2019 года приглашает туристов из России сделать check-up организма с 20-процентной скидкой. При этом, разумеется, никаких очередей, предупредительное и внимательное отношение персонала и оперативная выдача результатов с соответствующими врачебными рекомендациями.

Что умеет корейская медицина

Перечислить все оборудование госпиталя KUIMS в одном материале попросту невозможно. Приведем лишь пару примеров того, как здесь лечат рак и проводят хирургические операции. Наиболее эффективным при лечении онкологических заболеваний был признан метод лучевой терапии RapidArc. Это одна из самых инновационных технологий современной медицины, изобретенная в США. Основными ее достоинствами являются точность и вариативность подведения радиации — возможность одновременного изменения формы, интенсивности пучка, а также угловой скорости вращения линейного ускорителя. Кроме того, в сравнении со стандартным облучением терапия позволяет добиться улучшения намного быстрее: RapidArc сокращает время лечения на 80% и сводит к минимуму побочные эффекты лучевой терапии. Это позволяет пациентам быстрее встать на ноги и вернуться к привычной жизни.

Хирурги госпиталя KUIMS уверенно используют в практике робота Da Vinci – уникального для российского здравоохранения. В России установлено всего 25 систем Da Vinci , и одна из них является гордостью Медицинского центра ДВФУ. Использование робота Da Vinci позволяет избежать больших разрезов при хирургических операциях, уменьшить кровопотери и снизить необходимость в переливании крови, значительно снизить постоперационные боли, способствует сокращению срока пребывания больного в стационаре, быстрому восстановлению трудоспособности. Аппарат Da Vinci применяют и для удаления опухолей при онкологических заболеваниях.

Госпиталь KUIMS - самая "русская" клиника Южной Кореи. Фото: предоставлено компанией MedUnion Госпиталь KUIMS - самая "русская" клиника Южной Кореи. Фото: предоставлено компанией MedUnion Госпиталь KUIMS - самая "русская" клиника Южной Кореи. Фото: предоставлено компанией MedUnion 1 / 3

Госпиталь готов принимать на лечение пациентов со сложными заболеваниями сердца, сосудов, почек, желудка, печени, гормональными нарушениями, гинекологическими проблемами, ухудшающимся зрением и так далее. Здесь давно и успешно делают пластические операции, лечат кожные заболевания. Опытные стоматологи качественно выполняют протезирование зубов и их консервативное лечение, могут скорректировать форму челюсти и прикуса. В клинике есть отделение для маленьких пациентов — детская стоматология. Отдельный курс стоматологического лечения предлагается для пожилых людей.

Почитатели восточной медицины могут рассчитывать на помощь в отделениях иглотерапии, гинекологии восточной медицины, терапии восточной медицины. И, конечно, безусловным является авторитет восточных целителей в программах реабилитации после серьезных заболеваний и операций.

В госпитале KUIMS действуют три специализированных центра — неврологический, ортопедо-ревматоидный и позвоночный. Они гармонично сочетают в своей практике методы западной и восточной медицины, и это позволяет ставить людей на ноги после сложнейших травм и инсультов.

Высококлассные специалисты

В клинике KUIMS работает около 150 профессоров разных медицинских направлений. Немало здесь и опытных врачей.

Очень сильные специалисты, умеющие выполнять самые сложные и уникальные эндоскопические операции, работают в области гастроэнтерологии и гинекологии. Лучшим врачом клиники в области диагностики и лечения опухолей яичников и рака матки считается профессор отделения гинекологии Ки Кенгдо, один из первых докторов в Южной Корее по показателю удовлетворенности пациентов. В 95% случаев профессор Ки проводит удаление доброкачественных опухолей лапароскопическим путем, что предполагает минимальный разрез и скорейшее восстановление. У доктора огромный опыт лечения и диагностики пациентов со всего мира, в частности из России и стран СНГ.

Большой опыт работы в области стоматологии и имплантологии имеет доктор медицинских наук Ричард Ли, являющийся приглашенным профессором в Институте стоматологии Гарвардского университета (США) и в Университете стоматологии Ниппон (Япония).

В таких областях, как гастроэнтерология, заболевания поджелудочной железы, желчекаменная болезнь, панкреатит, онкология, боли брюшной полости, дисфункция печени успешно практикует доктор медицинских наук Чу Гван Ро, профессор отделения гастроэнтерологии.

Успешно проявляет себя в таких областях, как онкология пищеварительного тракта, грыжа, лапароскопическая операция, геморрой, профессор отделения хирургической гастроэнтерологии Цой Сонг Иль.

Онкология кишечника и лапароскопические операции на кишечнике являются основными направлениями деятельности доктора медицинских наук Ли Сок Хвана, профессора отделения хирургии.

Опытным специалистом в своей области является директор отделения урологии госпиталя KUIMS доктор Доминик Ли, имеющий опыт работы приглашенным профессором отделения урологии университета Мичигана (США).



Врачи госпиталя KUIMS. Фото: предоставлено компанией MedUnion

"Самая русская" клиника Южной Кореи

Клинику KUIMS с полным основанием можно назвать самой "русской клиникой" в Южной Корее. Ежегодно здесь обслуживается более 3 тысяч россиян, KUIMS считается национальным лидером в области предоставления медицинских услуг для русскоговорящих пациентов. Кстати, словосочетание "корейская медицина" по-русски будет звучать как "хангуг уихаг".

Для того чтобы иностранцам было легче получить медицинские услуги, в клинике KUIMS создан Международный центр, отвечающий за все процессы, связанные с медицинским обслуживанием зарубежных пациентов (предварительная запись, назначение консультаций, диагностика, лечение). Также Международный центр предоставляет услуги профессиональных медицинских координаторов и услуги бесплатных переводчиков. Иностранным пациентам, находящимся в стационаре, предлагается on-call сервис в течение 24 часов.

Партнером клиники KUIMS и ее основным официальным представителем, начиная с 2009 года, является известная приморская компания медицинского туризма MedUnion, организующая услуги лечения и диагностики в клиниках Южной Кореи. Ежемесячно специалисты MedUnion отправляют на лечение в Корею десятки пациентов.

Обращение в MedUnion позволяет не только решить проблемы со здоровьем, но и стать участником бонусной программы, по которой идет частичный возврат потраченных средств на лечение и диагностику. А если клиент летит в Южную Корею на комплексную диагностику организма, то он всегда получает скидку.

Кэшбэк по итогам лечения составляет 2%, причем пациенты могут обналичить сэкономленные средства непосредственно в кассе госпиталя, либо потратить их на дальнейшие исследования, если они необходимы.

MedUnion предоставляет полный комплекс услуг, начиная от приема заявки и заканчивая сопровождением пациента по возвращению домой, выступая связующим звеном между пациентом и врачом. Компания бронирует прием в клинике с записью на определенные обследования, бронирует авиабилеты, организует трансфер в клинику. В Южной Корее есть штат сотрудников MedUnion, готовых помочь клиентам в решении любых вопросов 24 часа в сутки.

Офис компании MedUnion во Владивостоке расположен по адресу: улица Посьетская, 10. Часы работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00. В субботу, воскресенье — по предварительной записи. Номер телефона во Владивостоке: 8 (423) 2-22-32-22. Номер телефона для горячей линии по России: 8— 800-302-45-45. Адрес электронной почты: info@medunion.info