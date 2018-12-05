Новогодний «подарок» банкирам сделают в Госдуме России

Депутаты рассмотрят законопроект о сборе биометрических данных клиентов
Общество 10:05
Документы. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Право на разработку правил работы с биометрическими данными получит Центральный банк, заявили в Госдуме РФ. В свою очередь он сможет определить те организации, которые освободят от закупки оборудования, сообщает ИА PrimMedia.

Изменения планируется внести в закон о сборе банками биометрических данных клиентов. В результате послаблений Центробанк сможет не наказывать кредитные организации с базовой лицензией за нарушение положений этого закона, пишет портал "Банки.ру".

Как рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, закон планируют рассмотреть в нижней палате до конца года. Он затронет кредитные организации с капиталом от 300 млн до 1 млрд рублей, получивших соответствующую лицензию.

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