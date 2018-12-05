По словам Игоря Пушкарева, за 11 месяцев судебного процесса так и не было представлено доказательств его вины

Судебное разбирательство по делу экс-мэра Владивостока подходит к финалу. Фото: страница Facebook Игоря Пушкарева

5 декабря, PrimaMedia. Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев на личной странице в социальной сети Facebook рассказал о ходе судебного процесса по своему делу. По его словам, разбирательство близится к финалу, как утверждает экс-глава приморской столицы, за 11 месяцев сторона обвинения так и не представила ни одного доказательства его вины, сообщает ИА PrimaMedia.

Игорь Пушкарев в своем посту отмечает, что в декабре планируется провести пять судебных заседаний.

"По закону в обвинительном постановлении должны быть четко и конкретно указаны суть, место, время, характер, способы и мотивы преступления, а также последствия и размер вреда. В нашем же случае ни места, ни времени дачи взятки, ни самого факта дачи взятки. Но главное, не определен ущерб, который я якобы, нанес МУПу своими действиями, и отсутствует потерпевшая сторона. Злоупотребление полномочиями также не доказано: неясно, какими своими обязанностями я злоупотребил, что конкретно сделал, какие законы нарушил своими действиями, какие тяжкие последствия наступили в результате моих действий и для кого и так далее.

Таким образом, обстоятельства, необходимые по закону для квалификации моих действий, в обвинительном заключении отсутствуют. Аналогичная ситуация с отсутствием доказательной базы у моего брата Андрея и Андрея Лушникова", — говорится в сообщении.

Напомним, уголовное дело Игоря Пушкарева, его брата, бывшего директора компании "Востокцемент" Андрея Пушкарева, а также экс-директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова рассматривается по существу в Тверском суде Москвы с 27 февраля 2018 года. Их обвиняют в получении взяток, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе.

Игорь Пушкарев находится в СИЗО №1 Москвы "Матросская тишина" с июня 2016 года.

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока за взятки в 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором "Дорог Владивостока" он обеспечил победу этого предприятия в конкурсе и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями "Востокцемента", считает следствие.

В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний "Востокцемента" дивиденды в 471,7 млн рублей, а "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость других поставщиков, заявили ранее в Генпрокуратуре.