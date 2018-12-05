Первые новогодние огни зажгли на улицах Находки

Световое оформление появилось на проспекте Мира и участке Находкинского проспекта
Общество 10:30
Световое оформление в Находке. Фото: пресс-служба администрации Находки

5 декабря, PrimaMedia. Первые элементы праздничной иллюминации уже смонтированы на опорах уличного освещения в Находке. Световое оформление появилось на проспекте Мира и участке Находкинского проспекта. По заказу администрации специалисты подключили к электросетям порядка 100 фигур новогодней тематики. В ближайшее время светодиодные объемные инсталляции будут установлены на транспортных развязках, видовых площадках и в скверах, деревья оформлены электрогирляндами, сообщили ИА PrimaMedia в управлении благоустройства администрации Находки.

Напомним, что площадкой проводов старого и встречи Нового года в этот раз станет площадь муниципального центра культуры. Здесь установят главную городскую елку и зимние аттракционы. Идею нового праздничного пространства поддержат световые арки в аллее улицы Ленинской. Администрация Находки совместно с портовыми предприятиями готовит приятные изменения в сценарий и оформление народных гуляний.

В 2018 году по настоятельным просьбам автомобилистов Якорную площадь не будут перекрывать для движения.

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