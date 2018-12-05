Вступает в силу новая норма беспошлинного ввоза товаров на территорию РФ

Новый год для шопоголиков и "челночников" начнется с неприятного сюрприза. Фото: Мария Бородина

5 декабря, PrimaMedia. С января в России вступают в силу новые правила, согласно которым сократится норма беспошлинного ввоза товаров для личного потребления. Предполагалось, что лимит будет снижаться постепенно, однако в итоге было принято решение поторопиться, передает ИА PrimaMedia.

Изменения в законах обсуждались еще в прошлом году. В ходе обсуждения высказывалось предложение снижать лимиты постепенно до 2021 года, но в итоге в Евразийской экономической комиссии решили принять новые правила уже с 2019 года.

С января норма беспошлинного ввоза сократится вдвое — до 500 евро на человека в месяц. Лимит по весу останется прежним — до 31 кг. За превышение лимита придется платить 30% от стоимости товаров, минимум — 4 евро за кг. Пока это "щадящие" правила — в будущем ожидается ужесточение таможенного законодательства, отмечают "Известия".

С 2020 года лимит сократится до 220 евро на человека в месяц, а размер пошлины составит 15% от стоимости ввозимых товаров — не менее 2 евро за кг сверх норматива.

Новые таможенные правила затронут тех, кто путешествует через границу на любом транспорте (включая "собственным ходом"), кроме самолета.

Эксперты пояснили, кто выиграет от новых таможенных правил. Аналитики считают, что ужесточение норм выгодно, в первую очередь, властям, которые получат дополнительный источник дохода в виде сборов с онлайн-коммерции. А пострадают от новшеств малый бизнес и средний класс. Кроме того, под удар попадет приграничная торговля. Например, на Дальнем Востоке с Китаем. Ожидается повышение уровня безработицы в сопредельных с Китаем территориях ДФО.

Ввод новых правил скажется и на ценах в ритейле, торговые сети будут вынуждены поднять отпускную стоимость товаров.