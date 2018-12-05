Итоги антикоррупционной работы администрации обсудили в Находке

В 2019 году акцент планируют сделать на оценке эффективности реализуемых мер по предотвращению конфликта интересов

Заседание. Фото: пресс-служба администрации Находки

5 декабря, PrimaMedia. Результаты работы по исполнению ряда требований федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" представили руководителю Находки Борису Гладких на заседании межведомственной комиссии. В ее составе – представители городского отдела МВД России, контрольно-счетной палаты, прокуратуры, местного подразделения Федеральной службы безопасности, управления Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования, территориального отдела управления Роспотребнадзора, а также структурных подразделений администрации города.

О законности и эффективности использования бюджетных средств и муниципальной собственности по результатам проверок доложил председатель контрольно-счетной палаты Находки Ролан Махмудов. В 2018 году независимый орган внешнего финансового мониторинга провел 12 контрольных и шесть экспертно-аналитических мероприятий. Незаконного использования бюджетных средств не выявлено. Коррупционных факторов не установлено.

Исполняющий обязанности начальника правового управления Владислав Ким проинформировал участников совещания об итогах антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов муниципалитета. Он также рассказал о правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании или непризнании действительными муниципальных правовых актов в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.

Заместитель главы Находки Олег Кутняшенко сообщил, что в течение 2018 года проведено четыре заседания комиссии. Межведомственное объединение уделяло особое внимание исполнению мероприятий муниципальной программы противодействию коррупции в городском округе. Заслушивались вопросы о принимаемых мерах по совершенствованию условий, процедур и механизмов муниципальных закупок. Проводился мониторинг обращений граждан, в том числе поступивших через интернет-приемную, на наличие в них фактов совершения коррупционных действий.

Подводя итог заседания, глава Находки Борис Гладких подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена. В 2019 году акцент необходимо сделать на оценке эффективности реализуемых мер по предотвращению конфликта интересов. В центре внимания также должно находиться антикоррупционное просвещение сотрудников, впервые поступивших на муниципальную службу.