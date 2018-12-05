В голосовании приняли участие более 25 тысяч жителей Приморья

Международному аэропорту Владивосток присвоено имя Владимира Арсеньева. Фото: ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Международный аэропорт Владивосток принял участие в федеральном проекте "Великие имена России". По итогам голосования, воздушной гавани Приморья было присвоено имя исследователя Дальнего Востока — Владимира Арсеньева, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

30 ноября завершился общенациональный конкурс "Великие имена России" по присвоению аэропортам имен прославленных соотечественников. На протяжении двух месяцев россияне голосовали за присвоение имен выдающихся личностей 47 аэропортам страны. В Приморье на рассмотрение жителей были представлены имена именитых полководцев, политиков, ученых, внесших значительный вклад в развитие края.

Более 25 тысяч неравнодушных жителей на сайте проекта "Великие имена России" выбирали имя Международному аэропорту Владивосток. Большинство из них – 38% — проголосовали за исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. 32% жителей посчитали, что воздушная гавань Приморья должна носить имя генерала-губернатора Николая Муравьева-Амурского, 15 % приморцев отдали свой голос за первую в мире женщину – капитана дальнего плавания – Анну Щетинину, а 13% — за путешественника и исследователя Геннадия Невельского. Отметим, имена, которые выбрали россияне, лишь дополнят официальные наименования аэропортов.

Владимир Арсеньев — российский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед. Руководитель ряда первопроходческих экспедиций по исследованию горных районов Уссурийского края. Арсеньев создал новое краеведческое направление в отечественной научно-художественной литературе. Основные его книги — "По Уссурийскому краю", "Дерсу Узала" и "В горах Сихотэ-Алиня" проникнуты любовью к природе Дальнего Востока, дают поэтическое и в то же время научное изображение жизни тайги, рассказывают о ее мужественных людях. Именем Владимира Арсеньева также названы город (г. Арсеньев) и река (р. Арсеньевка) в Приморье.

Отметим, что приморцы отметились низкой активностью в голосовании, отдав 25318 голосов. К примеру, в Южно-Сахалинске – 80023 голосов, Благовещенске — 38025 голосов, Хабаровске — 180850 голосов.