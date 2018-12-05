"Уроков нет, но вы их проведите": директора школы № 48 Владивостока не отстранят от работы

Случалось и так, что работы по химии и биологии принимал учитель английского языка
Общество 11:30
Школьные учебники. Фото: ИА IrkutskMedia

5 декабря, PrimaMedia. В школе № 48 Владивостока сложилась непростая ситуация – у учеников 5-го и 6 классов уже полгода отсутствует учитель русского языка и литературы. Директор школы предложила открытую вакансию маме одного из учеников. Эта история в несколько искаженном ключе вышла в публичную плоскость — попала на ленты федеральных информагентств и в новостные выпуски телеканалов. Как выяснилось позднее, по результатам исследования ситуации в школе специалистами, предложение директора было адресовано лишь одной маме ученика, которая имела профильное педагогическое образование. В этой связи вопрос о применении дисциплинарных мер в отношении директора общеобразовательного учреждения не ставится, сообщили ИА PrimaMedia в мэрии столицы Приморья.

"Руководитель 48-й школы действительно предлагала маме одного из учеников занять вакантное место учителя русского языка и литературы. Однако предложение было адресовано ей как профильному специалисту. Родительница от должности отказалась. Сейчас уроки у учеников средней школы проводят педагоги из других классов", — пояснили корр. ИА PrimaMedia в администрации города.

Между тем, подобная ситуация в школе № 48 складывается уже не в первый раз – нехватка кадров здесь случалась и раньше. Выпускница этой школы Анна Суровикина рассказала корр. ИА PrimaMedia, что во времена ее обучения в школе задания по химии и биологии проверял учитель английского.

"Шесть лет назад в школе №48 мы сдавали рефераты по химии и биологии нашему классному руководителю, она вела английский язык. Нам за работы просто ставили оценки. Ситуация с профильным учителем была сложная: сначала уроки вел мужчина, которого взяли работать, но он пил прямо на занятиях, и его быстро уволили", – отметила Анна Суровикина.

Комментировать ситуацию директор школы №48 Людмила Ткач корр. ИА PrimaMedia не стала.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Владивостока, дефицит педагогических кадров наблюдается не только в 48-й школе, но и во многих других образовательных учреждениях города и края. Учительская зарплата слишком низкая, чтобы привлекать новых специалистов и удерживать уже опытных педагогов.

Напомним, что врио губернатора Олег Кожемяко инициировал закон поддержки молодых учителей, чтобы привлечь их в школы приморских муниципалитетов. Закон был принят 15 ноября. С 1 декабря 2018 года начинающие педагоги могут рассчитывать на "подъемные", ежемесячную доплату в 10 тысяч рублей, 50-процентную компенсацию платы за услуги ЖКХ и частичную оплату расходов за съемное жилье.

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