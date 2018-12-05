В Находке борются с серыми зарплатами

Интересы трудящихся отстаивает межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике о
Общество 12:50
Зарплата. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике отстаивает в интересы трудящихся Находки. За 11 месяцев 2018 года задолженность предприятий в бюджетную систему и внебюджетные фонды сократилась на 9,3 млн рублей.

По информации управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находки, в прошлом году комиссия, действующая при главе городского округа, собиралась пять раз. Для объяснений было вызвано 47 директоров предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые просрочили платежи по налогам и страховым взносам. В результате были погашены долги по региональным и местным налогам, страховым взносам в Пенсионный фонд России и в Фонд социального страхования.

Кроме того, особое внимание было уделено работодателям, которые выплачивали персоналу низкую заработную плату. У руководителей организаций комиссия потребовала объяснений в связи с признаками использования серых схем оплаты труда. Напомним, что в деятельности межведомственного объединения принимают участие представители муниципалитета, прокуратуры, государственной инспекции по труду, Фонда социального страхования и Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, Центра занятости населения.

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