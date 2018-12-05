Приморские делегаты отправляются на съезд «Единой России»

На его площадках будут обсуждать новый формат работы партии в регионах
Политика 11:15
Съезд "Единой России". Фото: пресс-служба партии ЕР

5 декабря, PrimaMedia. Делегаты от Приморского регионального отделения партии примут участие в работе XVIII съезда "Единой России", который открывается 7 декабря в международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве. В первый день съезда пройдут дискуссионные площадки, посвященные обновлению партии и ее избирательной деятельности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Как сообщила руководитель приморской делегации – секретарь регионального партотделения Людмила Талабаева, на площадках партийного общероссийского мероприятия будут обсуждать в том числе предложения, поступившие от РО по результатам региональных дискуссий "Обновление-2018", которые накануне съезда прошли по всей стране.

"Мы получили от партийцев и сторонников "Единой России" огромное количество предложений, которые касались всех направлений деятельности партии: работу первичных отделений и общественных приемных, фракционную деятельность, новые коммуникационные каналы, кадровую политику и взаимодействие с молодежными организациями. Большое внимание было уделено идеологии и технологическим подходам в период избирательных кампаний. У нас есть уникальная возможность обсудить с коллегами из других регионов новый формат работы Партии в регионах и наши планы на будущее на ежегодном съезде в Москве", — сказала Талабаева.

Добавим, в составе делегации, которая представит Приморский край на XVIII съезде "Единой России" порядка 30 человек. Среди них семь делегатов, избранных прямым голосованием на региональной партийной конференции 3 ноября: Владимир Архипов, Михаил Атрошко, Наталья Войновская, Олег Кириллов, Андрей Кузнецов, Людмила Таран, Игорь Шевчук, спикеры представительных органов власти края Александр Ролик и Андрей Брик, депутаты Государственной думы Виктор Пинский, Владимир Новиков, Виктория Николаева и Сергей Сопчук, член Генсовета "Единой России" Алексей Губайдуллин, руководитель региональной общественной приемной партии Ольга Забелина, руководитель региональной контрольной комиссии Юрий Мельников.

Единая Россия партия партия политическая

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