Кадеты школы № 14 стали победителями военно-спортивных соревнований в Находке

Ребятам необходимо было пройти шесть этапов круговой эстафеты
Общество 14:20
Кадеты. Фото: пресс-служба администрации Находки

5 декабря, PrimaMedia. Кадеты школы № 14 стали победителями военно-спортивных соревнований в Находке. Организатором ежегодных мероприятий выступил отдел по делам молодежи и туризма администрации Находки совместно с координационным комитетом по патриотическому воспитанию молодёжи и Советом ветеранов войн и локальных конфликтов "Боевое братство". Военно-спортивные соревнования и фестиваль для учащихся кадетских классов – это возможность не только посостязаться в силе и ловкости, но и познакомиться, подружиться со сверстниками, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки

Соревнования прошли на базе школы №25 "Гелиос". За честь учебных заведений боролись команды из пяти человек каждая. Ребятам необходимо было пройти шесть этапов круговой эстафеты. В числе заданий – преодоление полосы препятствий, разборка и сборка оружия, передвижение по-пластунски, стрельба по мишеням из пневматической винтовки, надевание противогаза и эвакуация условного раненого из зоны поражения. В состязаниях оценивалась точность и скорость выполнения. В результате подсчета баллов победителем соревнований стала команда класса пограничных войск школы №14. Совсем немного им уступили спасатели МЧС школы №7 "Эдельвейс". Третье место заняли кадеты ВДВ из школы № 25.

Во время фестиваля ребята продемонстрировали свои творческие способности на сцене муниципального Дома молодёжи. Команды подготовили рассказ о своих достижениях за прошедший год, видеоролики или презентации, художественные выступления патриотической направленности, танцевальные и вокальные номера, постановочные рукопашные бои и показательные представления с флагами.

Как отметили в отделе по делам молодёжи и туризма администрации города, самыми младшими участниками мероприятия стали ребята из казачьего хорового корпуса школы №3. Учащиеся младших классов в первый раз принимали участие в соревнованиях и фестивале. Юные казаки соревновались наравне с опытными кадетами, показали хороший уровень подготовки в военно-спортивной эстафете и придали яркости фестивалю казачьими песнями. Призы и подарки от отдела по делам молодежи и туризма получили все участники мероприятия.

В Находке кадетские классы различного направления действуют на базе шести учебных заведений. Новичком профильного образования является школа № 3, где открыт музыкальный казачий класс. В школе №7 "Эдельвейс" с 2008 года ребята знакомятся с основами профессии спасателя МЧС. Школа №14 готовит подростков к поступлению в высшие учебные заведения пограничных войск ФСБ России и таможенной службы. Школа №1 "Полюс" стала базой кадетского корпуса МВД, где организовано преподавание целого ряда специальных дисциплин, необходимых будущим юристам и сотрудникам правоохранительных структур. В школе №25 "Гелиос" действует класс ВДВ. В школе № 26 находкинского микрорайона Ливадия оборонно-спортивное направление доступно и старшеклассникам, и учащимся начальных классов.

Администрация Находкинского городского округа конкурс творческий кадеты, кадетское училище

К международной акции «Тест по истории Отечества» присоединилось 15 находкинских школ

14:25

Администрация Находки поддержит субсидиями общественные организации города

13:10
ЛиТР-2019: фестиваль «Литература Тихоокеанской России» второй раз пройдет во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia