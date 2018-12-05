Ребятам необходимо было пройти шесть этапов круговой эстафеты

Кадеты. Фото: пресс-служба администрации Находки

5 декабря, PrimaMedia. Кадеты школы № 14 стали победителями военно-спортивных соревнований в Находке. Организатором ежегодных мероприятий выступил отдел по делам молодежи и туризма администрации Находки совместно с координационным комитетом по патриотическому воспитанию молодёжи и Советом ветеранов войн и локальных конфликтов "Боевое братство". Военно-спортивные соревнования и фестиваль для учащихся кадетских классов – это возможность не только посостязаться в силе и ловкости, но и познакомиться, подружиться со сверстниками, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки

Соревнования прошли на базе школы №25 "Гелиос". За честь учебных заведений боролись команды из пяти человек каждая. Ребятам необходимо было пройти шесть этапов круговой эстафеты. В числе заданий – преодоление полосы препятствий, разборка и сборка оружия, передвижение по-пластунски, стрельба по мишеням из пневматической винтовки, надевание противогаза и эвакуация условного раненого из зоны поражения. В состязаниях оценивалась точность и скорость выполнения. В результате подсчета баллов победителем соревнований стала команда класса пограничных войск школы №14. Совсем немного им уступили спасатели МЧС школы №7 "Эдельвейс". Третье место заняли кадеты ВДВ из школы № 25.

Во время фестиваля ребята продемонстрировали свои творческие способности на сцене муниципального Дома молодёжи. Команды подготовили рассказ о своих достижениях за прошедший год, видеоролики или презентации, художественные выступления патриотической направленности, танцевальные и вокальные номера, постановочные рукопашные бои и показательные представления с флагами.

Как отметили в отделе по делам молодёжи и туризма администрации города, самыми младшими участниками мероприятия стали ребята из казачьего хорового корпуса школы №3. Учащиеся младших классов в первый раз принимали участие в соревнованиях и фестивале. Юные казаки соревновались наравне с опытными кадетами, показали хороший уровень подготовки в военно-спортивной эстафете и придали яркости фестивалю казачьими песнями. Призы и подарки от отдела по делам молодежи и туризма получили все участники мероприятия.

В Находке кадетские классы различного направления действуют на базе шести учебных заведений. Новичком профильного образования является школа № 3, где открыт музыкальный казачий класс. В школе №7 "Эдельвейс" с 2008 года ребята знакомятся с основами профессии спасателя МЧС. Школа №14 готовит подростков к поступлению в высшие учебные заведения пограничных войск ФСБ России и таможенной службы. Школа №1 "Полюс" стала базой кадетского корпуса МВД, где организовано преподавание целого ряда специальных дисциплин, необходимых будущим юристам и сотрудникам правоохранительных структур. В школе №25 "Гелиос" действует класс ВДВ. В школе № 26 находкинского микрорайона Ливадия оборонно-спортивное направление доступно и старшеклассникам, и учащимся начальных классов.