К международной акции «Тест по истории Отечества» присоединилось 15 находкинских школ

В Приморье тест проводился при поддержке краевого Законодательного собрания

Тест по истории сдали в Находке. Фото: пресс-служба администрации Находки

5 декабря, PrimaMedia. Более 600 человек – педагогов и учащихся – проверили свои знания об исторических событиях и личностях на площадках, организованных в общеобразовательных учебных заведениях. Центральная библиотечная система пригласила всех желающих пройти тестирование в библиотеке № 4, имеющей исторический уклон. Здесь на вопросы теста ответили 26 человек в возрасте от 20 до 82 лет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Взрослым и подросткам было предложено 40 вопросов об истории России, государственном устройстве, политических деятелях, полководцах, учёных и т.д. Задания были разработаны специалистами военного университета Минобороны РФ.

На весь тест отводилось 40 минут. Сдав выполненные работы организаторам, участники могли сразу проверить свои ответы. Каждый правильный оценивался в 1 балл.

Как сообщили в информационно-методическом центре "Развитие", средний результат среди участников, проходивших тестирование в школах, составил 18 баллов. Два человека правильно ответили на 38 вопросов из 40. Лучший результат в библиотеке № 4 составил 35 баллов. Шесть человек здесь набрали по 33 балла, 11 человек — от 20 до 32, остальные – менее 20.

Все участники могут получить электронные сертификаты международной акции "Тест по истории Отечества", которая реализуется Молодёжным парламентом при Государственной думе РФ в соответствии с федеральным проектом "Каждый день горжусь Россией". В Приморье тест проводился при поддержке Законодательного собрания края.