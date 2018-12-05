На семи участках в Красноармейском районе региона зарегистрировано чуть более 1 тысяч избирателей

Первое голосование на выборах губернатора Приморья в отдаленных районах пройдет 9 декабря. Фото: ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Первое досрочное голосование на выборах губернатора Приморья среди участков в труднодоступной местности состоится 9 декабря в Красноармейском районе, здесь на семи участках в отдаленной местности досрочно проголосуют чуть более 1 тысячи избирателей. Об этом сообщила секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева, передает ИА PrimaMedia.

Как пишет ТАСС, Красноармейская территориальная комиссия сообщила, что досрочное голосование на их участках, семи удаленных, будет проведено в воскресенье 9 декабря. Они будут голосовать первыми среди "сухопутных" участков".

Ранее в Красноармейском районе семь участков в труднодоступных отдаленных местностях получили разрешение назначить и провести досрочное голосование в один из дней с 9 по 15 декабря. На этих участках зарегистрировано чуть больше 1 тысячи избирателей.

В основном же досрочное голосование отдельных групп избирателей, которые находятся в труднодоступных отдаленных местностях, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует, пройдет в Приморье за несколько дней до дня голосования, 13 — 15 декабря.

Напомним, что досрочное голосование на выборах губернатора Приморского края стартовало в регионе в пятницу, 30 ноября. Первыми свои голоса за одного из кандидатов могут отдать моряки. По информации Крайизбиркома, уже образовано 208 судовых участков, но данных о том, что на каких-то из этих участках уже прошло голосование, краевой избирком пока не получал.

Кроме этого, стоит отметить, что количество избирателей, которые могут проголосовать досрочно, превышает 11 тысяч человек. Их число будет изменяться, в частности, в зависимости от того, сколько участков будет сформировано для отдельных групп в труднодоступных местностях и на судах, а также от того, какие из судов останутся в плавании в день голосования 16 декабря. Как пояснила Наталья Камаева, судно, на котором уже сформирован участок для досрочного голосования, может ко дню выборов вернуться в Приморье, и тогда участок будет расформирован, а экипаж сможет проголосовать на участке на берегу.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Приморского края 24 ноября зарегистрировала 5 из 11 кандидатов в губернаторы региона. Помимо врио губернатора Олега Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем, в выборах примут участие депутат думы Владивостока Роза Чемерис (партия "За женщин России"), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко (Партия Роста) и депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР).