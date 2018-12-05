Аферисты обрушили очередную "волну вымогательств"

Один звонок и денег нет - мошенники вновь взялись за россиян. Фото: Антон Балашов

5 декабря, PrimaMedia. Россияне вновь становятся жертвами мошенничества с банковскими картами. Пострадавшие рассказывают о поступающих на их телефоны звонках, где аферисты, под "личиной" банковских работников, сообщают о блокировке карты из-за "подозрительного" перевода и предлагают схему для разблокировки. По данным столкнувшихся с аферой россиян, звонки поступают с одного и того же номера, передает ИА PrimaMedia.

Пострадавшие от действий злоумышленников делятся своими историями в соцсетях и называют, чаще всего, один и тот же номер, с которого поступают звонки: 8-800-511-ХХ-ХХ. Поисковики также выдают ссылки, что с этого номера "накручивают" мошенники, маскируясь под банки.

Звонящие, представляясь сотрудниками банка и ссылаясь на законодательство, сообщают, что в рамках противодействия мошенничеству банк приостановил операцию по карте. Убеждаясь, что "жертва" на другом конце провода действительно не производила операций по банковской карте, аферисты предлагают подтвердить отмену операции. Для этого нужно назвать код. который придет в sms-сообщении.

Дальше — сценарий известен. Если держатель карты соглашается и называет код — лишается энной суммы на карте.

В другом варианте злоумышленники говорят о том, что банк заблокировал карту. Чтобы разблокировать — назовите код из sms-сообщения.

Мошенники действуют на волне недавних сообщений в СМИ, в которых говорилось о том, что кредитные организации, в том числе Сбербанк, Тинькофф-банк и Бинбанк начали блокировать карты и счета россиян из-за подозрительных переводов на небольшие суммы. По закону, напоминает Центробанк, если перевод покажется банку сомнительным он обязан его приостановить и связаться с клиентом для уточнения операции.

Именно на этом и играют мошенники, говорят эксперты.

Россиян предупреждают: в случае поступления звонка, где звонивший просит назвать коды из sms-сообщения, нужно сбросить вызов и самостоятельно связаться с банком для уточнения. При этом, нужно помнить: банки, а не мошенники никогда не просят назвать коды из сообщений. для подтверждений транзакций в банке могут запросить, например, паспортные данные и кодовое слово.