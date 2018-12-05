Дачи на землях лесфонда получат законную прописку

Законопроект о лесной амнистии рассмотрят в Госдуме РФ

Дачи. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Спорные моменты призван разрешить законопроект о лесной амнистии, который депутаты намерены рассмотреть на совместном заседании трех комитетов Госдумы, сегодня, 5 декабря. В законопроекте четко прописаны условия, которые позволяют легализовать участки граждан, находящие сразу в двух реестрах недвижимости, сообщает ИА PrimaMedia.

Закон, позволяющий легализовать участки дачников, находящиеся на землях лесного фонда, вступил в силу в августе 2017 года, пишет "Парламентская газета". Однако возникли спорные участки, право на которые оспаривали граждане и лесной фонд. По данным Росреестра, в 2017 году таких участков в России было 377 тысяч. По неофициальным данным, в разы больше — 1,5 миллиона участков. Большинство из них расположены в Иркутской, Ленинградской и Новосибирской областях, Краснодарском крае.

В новом законопроекте указывается, что, если участок значится и в лесном реестре, и в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то принадлежность участка будет устанавливаться на основании сведений ЕГРН и документов о праве граждан на землю. Однако, имеется одно важное условие: если право на земельный участок у гражданина возникло до 1 января 2016 года.