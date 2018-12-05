Белорусский продюсер, блогер Денис Васильков расскажет, как придумать концепцию, разработать сценарий и успешно спродюсировать подкаст

Интенсив от автора подкаста "Ничего нового" пройдет во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

5 декабря, PrimaMedia. Уже на следующей неделе у жителей Владивостока появится уникальная возможность пройти интенсивный курс подкаста с нуля. Центр современной культуры "Хлебозавод" приглашает владивостокцев пройти школу от известного белорусского продюсера Дениса Василькова, блогера, журналиста и автора собственного подкаста "Ничего нового", который проведёт "Школу подкаста", сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В современном мире особенно ценится удобство получения информации, и подкаст — одна из самых приятных форм донесения информации: его можно включить в автобусе, в спортзале, по пути на работу и т.д. Подкасты в России стремительно набирают популярность: свои подкасты уже есть у таких крупных медиа, как "Медуза", Arzamas Academy и Newочём.

На интенсиве "Школа подкаста" вы получите возможность не только высказать всё, что вы думаете о каком-либо актуальном вопросе, но и в итоге заполучите собственный подкаст — может быть, он даст старт вашему новому шоу?

Участники интенсива:

– придумают название и концепцию подкаста

– разработают логически выстроенный сценарий подкаста

– займутся его графическим и саунд-дизайном

– узнают, как успешно спродюсировать подкаст

– научатся правильно рекламировать свои подкасты.

Время: С 11 по 15 декабря, начало в 18.00.

Место: Центр современной культуры "Хлебозавод", г. Владивосток, ул. Семёновская, 9.

Максимальное количество: 12 участников.

Стоимость: 3000 рублей (предварительная продажа — 2500 рублей).

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Также предварять "Школу подкаста" будет лекция Дениса 10 декабря в 18.00. Присутствующие узнают о том, кто стоял у истоков "любительского радио" и почему весь мир снова переходит в аудиоформат. На лекцию вход свободный!