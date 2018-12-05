Уважают начальников меньше половины подчиненных

"Ты начальник, я дурак" - стало известно, как россияне относятся к своим руководителям. Фото: Ольга Бойко

5 декабря, PrimaMedia. Эксперты выяснили, как россияне относятся к своим руководителям. Меньше половины граждан питают уважение к начальникам, некоторые презирают, а еще часть испытывает безразличие, передает ИА PrimaMedia.

Только 47% россиян относятся к начальству с уважением и не испытывают зависти. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску сотрудников Rabota.ru.

Завидуют руководителям лишь 1% подчиненных, а относятся с безразличием 19% респондентов. Еще 6% опрошенных заявили, что презирают начальника, а 4% и вовсе испытывают чувство ненависти. При этом, 2% наемных работников сообщили, что восхищаются своим руководителем.

По данным аналитиков, тем больше россияне уважают руководителя, чем больше работают под его началом. Безразличие также снижается, сменяясь другими эмоциями. В то же время, отмечают эксперты, подчиненные, которые ненавидят руководителя, начинают испытывать это чувство едва не с первого дня совместной работы.

В исследовании приняли участие свыше 2,3 тысяч работающих россиян старше 18 лет во всех федеральных округах страны.