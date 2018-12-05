Налог на автомобили старше десяти лет могут отменить в России

Одинаковая налоговая нагрузка на свежие авто и "старичков" названа несправедливой
Экономика 12:55
Налог на автомобили старше десяти лет могут отменить в России. Фото: Александр Ратников

5 декабря, PrimaMedia. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предлагает отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет с рыночной стоимостью в пределах одного млн рублей. Парламентарий адресовал это предложение министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и попросил дать инициативе оценку, передает ИА PrimaMedia.

По мнению Власова, отмена транспортного налога для "зрелых" и относительно недорогих авто является обоснованной. Парламентарий также считает несправедливым, что транспортный налог, исходящий из мощности двигателя, одинаков для автомобилей, которые могут сильно разниться в цене. Например, если одно авто — свежее, а другое почти "старичок".

"Продажа подержанных авто в стране в разы превышает долю продажи новых, — цитирует письмо Власова РИА Новости, — Граждане вынуждены покупать авто с пробегом из-за низкого уровня благосостояния".

При этом, указал парламентарий, средний возраст "пробежного" авто превышает десять лет. Депутат уточнил, что приобретая такие подержанные машины, россияне, как правило, не намерены интенсивно пользоваться автомобилем, а только "от случая к случаю".

Облагая транспортным налогом такие авто, государство ухудшает положение граждан с низкими доходами, подчеркнул парламентарий.

налоги

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