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Жители улицы Станюковича подали жалобу в прокуратуру против сквозного проезда через дома

Альтернативная дорога на Эгершельде вплотную прилегает к подъездам, входу в бассейн и детскому саду
Общество 12:40
В этом месте планируется организовать сквозной проезд автомобилей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Жильцы улицы Станюковича собрали более 200 подписей против распоряжения городской администрации открыть сквозной проезд в этом микрорайоне и направили жалобы в прокуратуру, краевую и городскую администрации, городскую Думу, Законодательное собрание Приморья и ОНФ. Документ о публичном сервитуте – иначе говоря, свободном общем доступе на территорию возле нескольких домов 20 ноября подписал исполняющий обязанности главы Владивостока Сергей Шерстюк. Открытие проезда в этом месте должно стать альтернативой единственной эгершельдовской дороге и частично разгрузить ее от постоянных пробок в часы пик.

Напомним, идею альтернативного проезда по Эгершельду через территорию Морского государственного университета имени Невельского выдвинул летом нынешнего года экс-мэр Виталий Веркеенко. Однако жильцы улицы Станюковича сразу выступили против того, чтобы автомобильный поток рядом с ними резко увеличился. Поначалу проект не получил развития. Однако в ноябре тема вновь стала актуальной. Как сообщила корреспонденту ИА PrimaMedia представитель инициативной группы жильцов Елена Зубкова, активисты уже написали письма в несколько инстанций и готовы продолжать борьбу против сквозного проезда, который, по их мнению, совсем не разгрузит дороги Эгершельда, а лишь приведет к новым пробкам. Также местные жители высказывают предположение, что в проекте открыть дорогу через их дома заинтересованы резиденты близлежащего жилого комплекса премиум-класса.

Через эту арку предполагается пустить поток автомобилей

Через эту арку предполагается пустить поток автомобилей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

— Понимаете, это самый обычный маленький городской дворик. Клумба под окнами. Детский садик. Рядом бассейн МГУ. Спуск к морю, к Тропе здоровья – в сезон по этой лестнице ходит множество отдыхающих, альтернативы ей поблизости просто нет. Ничего этого не будет. Будет автодорога постоянного пользования, проходящая буквально сквозь жилой дом – поскольку этот обычный дворик никто и в страшном сне не видел в роли автомагистрали. Часть автотрассы пройдет сквозь арку между подъездами двух домов. Но арка слишком узка для задуманного здесь двустороннего движения. Не беда, решил кто-то, мы пустим другую полосу вокруг дома. Ясно, почему мы решили бороться и добиваться отмены сервитута, — пояснила Елена.

Территория Морского государственного университета за оградой станет проезжей частью

Территория Морского государственного университета за оградой станет проезжей частью. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Стоит отметить, что новость об альтернативном проезде на Станюковича бурно обсуждают горожане. Комментаторы в социальных сетях разделились на два лагеря: одни солидарны с жильцами, не желающими выходить из подъезда сразу на проезжую часть, другие считают, что Эгершельду позарез нужна еще одна дорога, и неважно, насколько она близка к жилым домам, поскольку в городе со сложным рельефом подобные издержки планировки неизбежны.

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