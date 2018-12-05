Депутат ЗС ПК Олег Вельгодский: Быть ближе к народу!

Обратная связь от избирателей помогает депутату лучше понять, что волнует людей, считает народный избранник

Депутат ЗС ПК Олег Вельгодский. Фото: официальный сайт ЗС ПК

5 декабря, PrimaMedia. Только постоянное общение с избирателями на округе, кропотливая работа с исполнением их наказов помогает народному избраннику по-настоящему глубоко вникнуть в то, что волнует людей, разобраться с проблемами того или иного муниципалитета. К такому выводу давно пришел депутат Законодательного собрания Приморского края, заместитель председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Олег Вельгодский. Об этом и шла речь в интервью, которое он дал ИА PrimaMedia.

— Олег Николаевич, я знаю, что сейчас вы проводите дворовые встречи в Первореченском районе и рассказываете на них жителям о новом региональном законе "О детях войны", принятом недавно краевым парламентом. Уверен, что и остальным жителям Приморья это будет интересно. Не могли бы вы рассказать об этом законе?

— Действительно, я, как депутат Законодательного собрания Приморского края, считаю необходимым рассказывать на дворовых встречах жителям о новых законах, которые принимает Заксобрание.

Что касается закона "О детях войны в Приморском крае", то я считаю, что он очень важен для жителей Приморья. Благодаря ему наши уважаемые приморцы, чье детство выпало на время тяжелейших испытаний нашей Родины – на годы Великой Отечественной войны, получат льготы и материальную помощь из бюджета Приморского края.

О чем говорит этот закон? В первую очередь он устанавливает меры социальной поддержки граждан, которые относятся к категории детей Великой Отечественной войны, в целях создания условий, обеспечивающих их признание и уважение в обществе.

При этом к категории детей войны относятся граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживающие и получающие пенсию на территории Приморского края.

И вот этим гражданам на территории Приморского края предоставляются следующие меры социальной поддержки: ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и ко Дню окончания Второй мировой войны в размере 1 тысячи рублей; компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, включая плату за пользование жилым помещением (плату за наем муниципального жилья) и плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за ОДН. Компенсация расходов в размере 50% на оплату коммунальных услуг также включает плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, газ, отведение сточных вод, плату за обращение с твердыми коммунальными отходами и плату за тепловую энергию. Законом также предусмотрена компенсация расходов в размере 100% на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно закону дети войны имеют право на первоочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме. Им предоставляется льгота по транспортному налогу.

Важно помнить, что при наличии у граждан права на предоставление одних и тех же мер социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным федеральным законодательством и законодательством Приморского края, меры социальной поддержки предоставляются по одному из оснований по выбору гражданина.

Настоящий закон подписан врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко, он вступил в силу с 12 ноября 2018 года.

Жителям Первореченского района для постановки на учет, как детям войны, и получения льгот, необходимо обратиться в Единое социальное окно Первореченского района по адресу: улица Ильичева, 15, кабинет 12 А, или позвонить по телефону: 2-33-19-58.

Соответственно, жителям других районов необходимо обратиться в администрацию своего района.

— По вашему признанию, вы бываете на своем округе практически каждый день. С какими проблемами чаще всего к вам обращаются люди? На что жалуются чаще всего?

— Большинство проблем, с которыми обращаются ко мне жители, — это вопросы ЖКХ.

Вопросы ЖКХ — одни из наиболее сложных. И причин тому много — тут и несовершенство действующего законодательства, и нерадивые управляйки.

Лучший тому пример — пресловутый ОДН, или, как его сейчас называют, КР СОИ — коммунальные ресурсы, потраченные на содержание общего имущества.

Все мы с вами помним, как в январе 2017 года не до конца продуманные изменения в законодательство возмутили и жителей, и нас, депутатов. По новому порядку начислений ОДН получилось, что наиболее законопослушные граждане, установившие общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов, больше всех и пострадали от нововведений. Потому что показания общедомовых приборов учета, замечу, очень дорогостоящих приборов, вообще не принимались во внимание.

Ситуацию удалось исправить. Но ведь можно было ее не создавать!

Или другой пример. Дума города Владивостока приняла Правила благоустройства. Хороший и необходимый для города документ. Но и в нем нашлась ложка дегтя. Новыми Правилами запрещается использовать старые покрышки в качестве ограждения газонов и деревьев. Дело даже не в том, что эта норма вызывает большие сомнения в ее целесообразности. И уж тем более чем с покрышками бороться, лучше было помочь жителям с благоустройством их газонов и клумб.

Нашлись особо ретивые чиновники, которые начали прямо-таки целую войну против шин на придомовых территориях. И хотя Правила устанавливают до сентября 2019 года переходный период, в который убирать шины необязательно, в адрес жителей и управляющих компаний посыпался шквал требований снести ограждения под угрозой несусветных штрафов. Приходится осаживать бюрократов, которые, как выяснилось, даже прочесть Правила до конца не в состоянии.

Сейчас я готовлю поправку в порядок начисления ОДН, которая позволит сократить платежи жителей почти вдвое. Вместе с депутатом Думы города Владивостока Лилией Полозовой будем менять и Правила благоустройства.

— Что вы можете сказать о своем взаимодействии с управляющими компаниями? На сотрудничество с депутатом они идут?

— Если говорить об управляющих компаниях, то в Первореченском районе мне удалось выстроить с директором самой крупной управляющей компании нормальные рабочие отношения. Руководитель идет навстречу, и возникающие проблемы нам удается решать. Не всегда быстро, но всегда в пользу жителей.

И, разумеется, есть очень сильные советы домов, которые просто бьются за свои дома, не давая проходу ни мне, депутату, ни управляйкам, ни городской власти. Что же удивляться, что у таких хозяев и дома в порядке?

Отдельно необходимо выделить обращения по капитальному ремонту домов, жители которых выиграли суды у администрации города. Таких домов на моем округе — 103. Я постоянно направляю запросы в соответствующие инстанции, требуя незамедлительного проведения капитальных ремонтов. И дело движется. Не так быстро, как хотелось бы, но ремонты идут. Каждый год я снимаю со своего контроля несколько домов целиком или по отдельным позициям. Только на 2018 год на территории Первой Речки было запланировано проведение 30-ти капитальных ремонтов инженерных систем и конструктивных элементов жилых домов.

Часть из них уже выполнена, по остальным работа идет полным ходом. Я же продолжаю работу, добиваясь скорейшего выполнения всех судебных решений.

Не все гладко и с плановыми капитальными ремонтами, которые проводятся через Фонд капитальных ремонтов. К сожалению, ряд очень важных для жителей видов ремонтов, таких, как утепление фасадов и установка приборов учета, были исключены из перечня, установленного краевым законом № 227. Сейчас я добиваюсь возвращения этих работ в перечень.

— Еще одна застарелая проблема Владивостока – точечная застройка. Не проходит месяца, чтобы жители того или иного микрорайона не протестовали по этому поводу. Как видится данная проблема депутату ЗС ПК Олегу Вельгодскому? К какому облику города, по вашему мнению, мы должны прийти и от чего должны отказаться?

— Еще в 2013 году, выдвигаясь на пост главы Владивостока, я в программе своей работы говорил о необходимости полного запрета точечной и уплотнительной застройки во Владивостоке.

Напомню, такое постановление в Москве Лужков издал еще в 2007 году. С приходом же Собянина Москва отказалась и от уплотнительной застройки в центре и в сложившихся районах. Тогда же власть стала пересматривать инвестконтракты с целью изучения их целесообразности. В результате этого было расторгнуто около 400 строительных контрактов. Теперь строители Москвы вынуждены с самого начала проектных работ предусматривать и оплачивать расходы на строительство транспортной, инженерной и социально-культурной инфраструктуры вновь возводимого жилья.

Конечно, это очень здорово для простых горожан, потому что в уже построенных микрорайонах, где люди прожили десятки лет, не возникнут непонятные курятники переменной этажности, как тот, что пытались воткнуть на улице Овчинникова, на том месте, где сейчас располагается сквер Веры и Надежды. Или жилые комплексы, загородившие людям солнечный свет, такие, как на улице Ладыгина.

— Что дает отказ от точечной застройки?

— Отказ от точечной и уплотняющей застройки – это очень хорошо и для покупателей жилья, которые вместе с квадратными метрами покупают комплексно застроенный микрорайон, а не проблемы с инженерными сетями, с соцкультбытом и транспортом, с отсутствием парковок, аптек и магазинов, как получилось у новоселов в Снеговой Пади.

А еще – это выгодно для бизнеса. При таком подходе к строительству бизнес вынужден укрупняться, чтобы решать масштабные задачи. Большие обороты предполагают и большие доходы.

И давайте не забывать, что большое, комплексное строительство – это большое количество новых рабочих мест для горожан. Самых разных – от проектировщиков и прорабов до штукатуров и сварщиков.

Кроме всего прочего, такое решение позволит покончить с кормушкой для нечистоплотных чиновников, которые, разрешая точечную и уплотнительную застройки, а также увеличение этажности, изрядно погрели руки.

— Известно, что вы отстаиваете право жителей города на льготы при оплате за проезд в муниципальных автобусах. Могли бы обозначить свою позицию по этому поводу более подробно?

— Главный аргумент в поддержку необходимости снижения стоимости проезда в муниципальном транспорте заключается в том, что при уменьшении тарифа резко увеличивается пассажиропоток. А это приводит к росту выручки. Что позволит, в свою очередь, не только обновить парк автобусов в муниципальной компании и не только выплачивать городским водителям достойную зарплату. Увидев, что пассажиры от них уходят, частные перевозчики будут вынуждены снизить, вслед за муниципалами, стоимость проезда и повысить качество обслуживания.

Справедливость таких утверждений уже проверена на практике. В Петрозаводске в 2013 году глава города приказал снизить стоимость проезда в муниципальном транспорте с 17 до 10 рублей. Первые же дни работы в новом режиме показали, что общая выручка увеличилась почти в три раза! Довольны горожане: они платят меньше. Довольны муниципальные перевозчики – они получили увеличение кассовых сборов. Доволен глава города – он выполнил свое обещание. Недовольными были только частные автобусные перевозчики, не желающие отказываться от дармовых рублей.

Считаю, что нам надо, как говорили раньше, внедрять положительный опыт. Но это еще не всё.

Давайте вспомним, что муниципальный транспорт существует для удовлетворения потребности граждан в транспортных перевозках, а не для извлечения прибыли.

— Так как, по-вашему, должна строиться тарифная политика в сфере общественного транспорта?

— Обязанность городской администрации по организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа прямо прописана в Федеральном законе № 131. То же самое записано и в уставе МУПВ "ВПОПАТ-1": цель деятельности предприятия — организация перевозки населения по минимальным ценам. И это правильно — негоже городской власти драть три шкуры со своих горожан, перенимая отрицательный опыт частных извозчиков. Напомню, что некоторые из тех, кто пытался таким нехитрым способом "зашибить деньгу" на горожанах, имели пренеприятнейшие объяснения с прокурором.

А раз цель существования муниципального транспорта — перевозка горожан, а не извлечение прибыли, то мы просто обязаны позаботиться и о льготах для наших ветеранов и социально незащищенных категориях горожан.

Такой же точки зрения на развитие муниципальных автобусных перевозок в крае придерживается и Олег Николаевич Кожемяко. На одном из совещаний с нами, депутатами Законодательного собрания, он прямо сказал: "В сфере внутригородских автобусных перевозок в крае будет наведен порядок!"

Мне часто задают вопрос, а не будут ли расценены льготы и снижение тарифа, как недобросовестная конкуренция? Отвечаю — нет. По простой причине — департамент по тарифам Приморского края устанавливает предельную стоимость проезда! То есть больше 23 рублей брать за проезд нельзя, а меньше — пожалуйста.

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