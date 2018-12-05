Пассажирам, чей билет был продан дважды, нужно компенсировать неудобства

Вернуть деньги за билет в десятикратном размере предлагают жертвам овербукинга в России. Фото: Антон Балашов

5 декабря, PrimaMedia. Пассажирам авиакомпаний, которые не смогли попасть на рейс из-за овербукинга — нехватки мест в самолете, невзирая на наличия билета, предлагают компенсировать неудобства многократно. Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому предлагается возвращать деньги за билет жертвам овербукинга в десятикратном размере от стоимости проездного документа, сообщает ИА PrimaMedia.

Законопроект, который должен внести изменения в Воздушный кодекс, будет рассмотрен сегодня, 5 декабря на заседании Госдумы. Документ, в частности, предусматривает введение ответственности для перевозчика за овербукинг, пишет "Парламентская газета".

Авиакомпании сейчас практически не несут ответственности, если пассажир прибыл вовремя, а места ему не хватило. При этом, недовольство таких пассажиров чаще всего удается нейтрализовать" посредством увеличения класса обслуживания во время отправки следующим рейсом, начислением бонусов и так далее

Вместе с тем, по правилам, авиакомпании не имеют права продавать билетов больше чем мест на борту самолета. Однако, перевозчики, говорят о том, что часть билетов (примерно 10%) пассажиры сдают за пару дней до вылета. Учитывая это, авиакомпании оформляют чуть больше проездных документов, чем мест в самолете. Если кому-то не хватило места, продажу лишних билетов, как правило, списывают на технический сбой в системе бронирования. Однако, жалобы пассажиров на нехватку места случаются все чаще.

Предложение о компенсации пассажирам стоимости билета в десятикратном размере выдвинули депутаты "Справделивой России" во главе с лидером фракции в Госдуме Сергеем Мироновым.