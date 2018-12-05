ЛиТР-2019: фестиваль «Литература Тихоокеанской России» второй раз пройдет во Владивостоке

Мероприятие состоится в мае на площадке ЦСИ «Заря»

5 декабря, PrimaMedia. Нашумевший международный фестиваль "Литература Тихоокеанской России" второй раз пройдет во Владивостоке. Яркое культурное мероприятие состоится 16-19 мая на площадке ЦСИ "Заря". В этот раз основной идеей фестиваля станет синтез литературы и других видов искусств, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отмечают организаторы масштабного мероприятия, ЛиТР-2019 объединит писателей, поэтов, театралов, художников-иллюстраторов, издателей, популярных рэп-исполнителей, а также других деятелей культуры. Предполагается, что программа фестиваля будет насыщена творческими встречами, поэтическими конкурсами и театральными представлениями. Все мероприятия будут проходить в формате открытых лекций, мастер-классов и концертов.

"Литературный фестиваль это, прежде всего – общение, это то, дефицит чего мы ощущаем все сильнее и сильнее, несмотря на новейшие технологии. Фестиваль ЛИТР это литературный мост, который мы перекинули между центральной Россией и тихоокеанской Россией, стремиться, в какой-то мере, восполнить дефицит творческого общения людей пишущих и людей читающих.

События литературного фестиваля, проведенного в июне 2018 года, и жизнь вокруг фестиваля, показали необходимость развития этого направления общения и его расширения. Поэтому мы решили, заручившись поддержкой полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева., создать литературную премию им. В.К.Арсеньева для писателей России, пишущих на темы, связанные с Дальним Востоком.

Это поможет привлечь литературный и шире – культурный – интерес к тихоокеанской части РФ, создать постоянный центр притяжения писательской мысли на необъятных просторах востока нашей общей Родины" – сказал основатель и директор литературного фестиваля ЛиТР Вячеслав Коновалов.



Вячеслав Коновалов. Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, что в 2018 году во Владивостоке прошел первый всероссийский литературный фестиваль. Гости фестиваля ожидала насыщенная программа: мастер-классы, презентации новинок книжного рынка, встречи с известными российскими писателями, такими как Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Андрей Рубанов, Михаил Елизаров, Андрей Аствацатуров и др. В мероприятии приняли участие более 1000 человек.

Организаторы мероприятия — Интеллектуальный клуб "КультБригада" (г. Москва), медиахолдинг PrimaMedia, ЦСИ "Заря". Генеральный партнер мероприятия — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.