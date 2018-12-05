Список "токсичных" шоу, которые могут исчезнуть с российского ТВ, пополнился

В Госдуме растет число сторонников закрытия ряда телепередач

Телевизор. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

5 декабря, PrimaMedia. Телевизионные шоу с \"драками и руганью\", а также из разряда фантастики на федеральных каналах следует запретить, предлагает ряд депутатов Госдумы РФ. В \"немилость\" попала еще одна передача, сообщает ИА PrimaMedia.

Депутаты против экстрасенсов

С очередным предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, который призвал закрыть телевизионное шоу \"Битва экстрасенсов\", передает РИА Новости.

Парламентарий характеризует подобно шоу как слишком фантастичное, способности участников не находят подтверждения с научной точки зрения.

Депутат рассказал, что лично проверял экстрасенсов, обращаясь к ним за помощью, но все они \"оказались абсолютным жульем\".

На гране закрытия \"Прямой эфир с Малаховым\"

Ранее появилось предложение закрыть шоу \"Прямой эфир\" с Малаховым. В Госдуме поддержали инициативу парламентария Вадима Манукяна — поставить точку на \"драках и ругани\". В крайнем случае, подобные передачи показывать на частных каналах.

Солидарны с мнением Вадима Манукяна и в Комитете по образованию и науки Госдумы. Заслуженный учитель России Елена Дубровская обратилась к депутатам с просьбой избавить от \"этих Бузовых, Шурыгиных\" телеканалы. Учителя устали от безнравственности, выяснения отношений и агрессии.

Больше нет любви к \"телестройке\"

В очередной раз прозвучало и предложение о закрытии развлекательного шоу \"Дом-2\", где, по задумке авторов, пары должны были строить любовь. Но телепроект создал обширную платформу для ругани, сплетен и выяснения отношений. Кстати, все тот же депутат Виталий Милонов не раз предлагал закрыть телестройку, которая идет в эфире с 2004 года. Подобное предложение прозвучало и в 2018 году.