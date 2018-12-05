Продавать новогодние елки во Владивостоке начнут с 12 декабря

В мэрии озвучили адреса елочных базаров (ОПРОС)
Общество 14:00
Елки. Фото: ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. В администрации города сформирован список адресов, где будут размещаться нестационарные торговые объекты по продаже новогодних елок. На сегодняшний день определен 31 адресный ориентир, где возможна торговля новогодними елками. На 16 точках уже определены предприниматели, которые получат право начать торговлю с 12 декабря, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Автолавки разместятся на ул. Луговой, 58, ул. Аллилуева, 6, Океанском проспекте, 41, ул. Пшеницына, 22, ул. Руднева 1б и ул. Руднева 13в, стр. 3, ул. Анны Щетининой, 19, ул. Жигура, 48, ул. Кирова, 32, ул. Лермонтова, 75, ул. Маковского, 210, ул. Новоивановская, 10а, ул. Постышева, 47, ул. Фадеева, 12б, ул. Сабанеева, 16.

17 декабря будут подведены итоги закрытого аукциона по 15 адресным ориентирам: ул. Верхнепортовая, 68, ул. Воронежская, 1, ул. Всеволода Сибирцева, 67, ул. Карьерная, 22, ул. Кипарисовая, 22, просп. Красного Знамени, 73, просп. Красного Знамени, 90, просп. Красного Знамени, 114, ул. Нахимова, 1, ул. Русская, 52, ул. Светланская, 177, ул. Уральская, 6, ул. Шилкинская, 21.

Также купить праздничное дерево можно будет на фестивале-ярмарке "Новогодние сказки" на центральной площади краевого центра. Там с 22 декабря будет работать тематическая улица Пихтовая.

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