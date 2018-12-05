Мусоросжигательный завод Владивостока превратился в объект для экскурсий

Котлы потушили, мусор утилизировали, а сам Спецзавод №1 Владивостока законсервировали. Теперь сюда водят бесплатные экскурсии, во время которых горожан знакомят с обустройством предприятия и всеми технологическими процессами, которые проходили в нем. Пока не известно, что будет с заводом, однако не запускать, не сносить его пока не планируют, сообщает ИА PrimaMedia.

— Экскурсии проводятся с целью информирования всех заинтересованных горожан о холодной консервации предприятия в связи с прекращением его деятельности, — отмечают в мэрии.

В некогда людном помещении, сейчас гуляет эхо. Из более 80 сотрудников на заводе осталось несколько человек — охрана и технические специалисты.

— Сносить завод пока не планируют. Да и новый мусоросжигательный завод строить будут вряд ли. Сейчас в стране тенденция направленная на его разделение и переработку. В скором времени на базе полигона для мусора запустят две линии по сортировке. Предполагается, что мусор будут отделять по пяти фракциям вторичного сырья, которое потом будет направляться на переработку, — рассказал главный инженер Спецзавода №1 Сергей Аксянов.

Напомним, летом 2018 года в администрации Владивостока было принято решение о закрытии мусоросжигательного завода. 18 августа он был остановлен.

5.12.2018