Колёса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи

Врио губернатора лично протестировал новые "скорые" и передал ключи медикам (ФОТО)

Вручение машин скорой помощи больницам Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Ключи от 30 машин скорой помощи класса "В" и 29 служебных авто LADA Niva для участковых служб вручил работникам здравоохранения Приморья врио губернатора края Олег Кожемяко в среду, 5 декабря. Очередная партия медицинской техники общей стоимостью 108 млн рублей в торжественной обстановке на стадионе "Авангард" поступила в автопарк приморских медучреждений, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Как отметили собравшиеся на церемонии водители новых машин, сами они с техникой еще близко не знакомы – все авто опломбированы, и пломбы будут сняты уже после получения ключей и документов. Однако тот факт, что машины полноприводные — уже внушают им оптимизм.

— Доберемся всюду, куда бы не вызвали, — уверены они.

На 30 машин скорой помощи класса "В" из краевого бюджета было выделено 93,5 млн рублей. Они укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием. В каждой машине установлены система видеорегистрации, сейф для хранения лекарств, дополнительные приборы отопления, кондиционирования. Предусмотрен дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование.

Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 16

14,5 млн регион потратил на покупку 29 санитарных машин LADA Niva, которые пополнили автопарк участковых служб медицинских учреждений. Больше всего — пять машин — будет передано Приморскому краевому противотуберкулезному диспансеру. По два автомобиля получат госпиталь ветеранов войн, Уссурийская центральная районная больница, а также поликлиники Владивостока – детские №2 и 3, а также взрослые – №6 и 7. По одному санитарному авто передадут в Службу скорой медицинской помощи Владивостока, детские поликлиники №4, 5, 6 и 7, а также взрослые поликлиники №1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9.

Все новые автомобили прошли необходимую техническую подготовку и готовы выйти на линию в течение недели после регистрации в ГИБДД.

Одним из первых опробовать новые кареты скорой помощи довелось врио губернатора региона Олегу Кожемяко. Он лично проехался за рулем новенькой "скорой".

— Это первые шаги, которые мы совершаем, чтобы сделать здравоохранение и доступным, и удобным для жителей региона, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. В больницы обращаются все от мала до велика. Нам очень важно, чтобы медицинские услуги предоставлялись качественно и своевременно, — отметил Олег Кожемяко.

Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia Колеса здоровья: больницы Приморского края получили 59 новых машин скорой помощи. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 9

— Мы приняли также закон, который позволяет сегодня специалисту прийти в первичное звено, получать подъемные, льготы, доплаты, что само по себе сделает работу в медицинских учреждениях более привлекательной для молодых специалистов и мотивирует оставаться на территории Приморского края. Впереди поднятие базовых окладов, увеличение тарифов ОМС. Вся та работа, которая должна сопровождаться властью, чтобы медицина была доступная, качественная, чтобы население получало от системы здравоохранения ту пользу и помощь, на которую оно рассчитывает, — отметил Олег Кожемяко.

Как уточнил глава региона, на пополнении автопарка развитие медицинской отрасли Приморья лишь начинается. Около 2 млрд рублей уже ушло на поддержку медицинских специалистов первого звена. Помимо этого 850 млн по распоряжению Дмитрия Медведева были направлены на погашение кредиторской задолженности медучреждений. Уже на следующей неделе по распоряжению председателя правительства РФ в пользование медицинским учреждениям края будет передано новое диагностическое оборудование стоимостью 500 млн рублей. Это флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование. Это техника, которая необходима для обследований, тем более в первом звене. Она позволит выявлять заболевания и проводить лечение эффективнее и на более ранних сроках заболевания.

— В следующем году Минздрав РФ выделит миллиард рублей на онкологические и сердечно-сосудистые центры, на приобретение передвижных диагностических комплексов, чтобы они были в собственности Приморского края, — заявил глава региона.

Напомним, что ранее 31 автомобиль скорой помощи был закуплен для медицинских учреждений Приморья по программе федерального финансирования. В ходе передачи ключей от первой партии этих авто в ноябре 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова поблагодарила Олега Кожемяко за активность в решении проблем приморской медицины:

— Состояние парка автомобилей скорой помощи радикально улучшится. Надеюсь, с учетом параллельных мероприятий по развитию санавиации, это обеспечит эффективную работу скорой помощи в Приморском крае. Хочу поблагодарить вас, Олег Николаевич, за то, что закупка машин скорой помощи стала одним из ваших первых решений, — отметила она.