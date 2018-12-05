Яркие волосы и меньше контрольных: питерский десятиклассник «сколотил» профсоюз

В организации уже состоит более 100 учеников

Школа. Фото: ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Питерский десятиклассник Леонид организовал в гимназии N 622 профсоюзную организацию, состоящую из учеников. Сейчас ее ряды пополняют уже 170 школьников. Действовать юный профсоюзный лидер начал решительно и уже выдвинул к школе ряд требований. Реакция на создание школьного профсоюза неоднозначна, сообщает ИА PrimaMedia.

В Министерстве просвещения РФ отметили, что поощряют активных учеников, только если они не вносят в учебный процесс деструктивное начало, пишет "Российская газета".

В самой же петербургской гимназии узнали о создании профсоюза не сразу, только в ноябре, когда члены профсоюза собрались на футбольном поле для обсуждения вопросов. По словам школьника, руководство стало давить на самого десятиклассника и на его мать, которая работает учителем. Параллельно администрация выясняла, кто еще вступил в "несанкционированный" профсоюз.

Леонида не устраивают совет школы и старосты, которые, по его мнению, формально выполняют свои обязанности. А у профсоюза уже появился ряд требований к школе: сократить число контрольных работ, не более трех в день, разрешить красить волосы в яркие цвета.

Как пояснила Марина Станкевич, пресс-секретарь администрации Выборгского района города, на территории которого расположено образовательное учреждение, у школьника есть право высказать свое мнение относительно учебного процесса, но в то же время стоит помнить, что существуют нормативные документы, регулирующие этот процесс.

Председатель петербургского отделения Всероссийского педагогического собрания Константин Тхостов отметил, что ситуация в школе обострилась, стоило выстроить работу со старшеклассниками иным способом.

Профсоюзного лидера Леонида характеризуют как примерного ученика, который учится на "четверки" и "пятерки".