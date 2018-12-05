Более 50 тонн просроченного фарша пустят на корм свиньям в Приморье

Собственник выявленного Россельхознадзором «неликвида» решил утилизировать его на свиноферме, здоровью животных фарш не угрожает

На свиноферме. Фото: ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Около 56 тонн куриного фарша с истекшими сроками годности и без ветеринарных сопроводительных документов, выявленные ранее сотрудниками управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на одном из крупных предприятий Артема, будут утилизированы на свинокомплексе в Арсеньеве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу терруправления РСХН. Собственник полуфабрикатов ходатайствовал об утилизации "просрочки" на одной из свиноферм в Арсеньеве, специалисты подтвердили, что фарш может быть пущен на корм животным после термической обработки.

Напомним, что в ходе проведения совместной проверки госинспекторами Управления и сотрудниками ОМВД по городу Артему было обнаружено более 56 тонн замороженного куриного фарша, срок годности на который истек (на часть продукции — в конце 2017 года, на другую часть продукции — в начале 2018 года). На продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Опасная для здоровья потребителей партия куриного фарша была изъята и помещена на изолированное хранение.

Управлением Россельхознадзора юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ "Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства", нарушителю назначен административный штраф.

5 декабря вынесено постановление управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области о запрещении использования продукции по назначению и ее утилизации. По ходатайству владельца мясопродукции, партия полуфабрикатов из мяса кур весом 56 тонн будет отправлена на один из свинокомплексов, расположенных в городе Арсеньеве.

Согласно лабораторным исследованиям, проведенным "Приморской межобластной ветеринарной лабораторией", партия мясопродукции признана соответствующей требованиям Правил бактериологического исследования кормов и, соответственно, может быть утилизирована на корм для продуктивных животных после термической обработки.

В срок до 19 февраля 2019 года некачественная продукция животного происхождения должна быть утилизирована под контролем инспекторов управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.