Бороды сорваны: названы популярные схемы развода Дедами Морозами под Новый год

Россияне поделились своими историями, как они стали жертвами аферистов

5 декабря, PrimaMedia. На волне новогодних праздников многие аферисты перевоплощаются в Дедов Морозов и обманывают доверчивых граждан. Жертвы мошенников рассказали свои истории, чтобы остальные знали, на какие уловки чаще идут лже-сказочные герои, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на АиФ.ru.

Никаких предоплат!

Чаще всего, переводя на карточку предоплату Деду Морозу по объявлению, люди и становились жертвами махинаций аферистов. Жительница Тульской области рассказала, как выбрала среди многочисленных объявлений частника, предлагающего услуги зимнего волшебника. Просил он за это гораздо меньше, чем его конкуренты из агентств. Женщина заплатила предоплату, а 31 декабря телефон "дедушки" оказался отключен. Совет: не всегда низкая цена – это выгода. Напротив, это может насторожить, поэтому лучше переплатить, но гарантировано получить ту услугу, которую заказываете, чем разочарованно объяснять детям, что волшебник приходил, когда они спали.

В то же время специалисты из Роспотребнадзора добавляют, что существуют и фирмы-однодневки, которые также обманывают людей. Роспотребнадзор рекомендует внимательно изучить рынок аниматоров, реквизиты фирмы и договор.

Профсоюзы сменились на волонтеров.

Есть и такие аферисты, которых и звать не надо, сами приходят. В Советское время мошенники говорили, что их прислали из профсоюза и наивные граждане пускали их в квартиры, а затем обнаруживали пропажу вещей. Сейчас лже-Деды Морозы маскируются под волонтеров, хотя остались теми же домушниками. Жительница Москвы поделилась и своей историей. Женщине сказочный персонаж сказал, что он тети Лены, а таких в подъезде целых две. Она пустила его в квартиру, тот подарил дочке дешевую шоколадку. А сам прихватил кошелек из сумки, которая стояла в коридоре. Но это москвичка обнаружила после его ухода. Аферист не просто так и от водки в Новый год отказался— бороду не хотел снимать, чтобы лицо не засветить.

Схема эта отработана годами. Взрослые за пару часов до боя курантов уже веселые, под хмелем, дети старательно выполняют задания, Дед Мороз их также внимательно слушает, а Снегурочка тем временем "чистит" квартиру и берет все, что плохо лежит.

Совет – не пускайте в дом незнакомых лиц, пусть даже в маске добродушного зимнего волшебника.