Разработкой ядерного оружия Россия спасает американский народ - эксперт

Противовес, по его мнению, остановит агрессора "на стадии замысла"
Общество 15:45

5 декабря, PrimaMedia. Ядерное оружие, торпеды "Посейдон" и ракеты "Сармат" делают ядерную войну бессмысленной и спасают американский народ от гибели заявил доктор военных наук и президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации РИА Новости, в своей статье, опубликованной "Военно-промышленным курьером", эксперт написал, что настоящая пацифистская позиция заключается в создании противовеса, который остановит агрессора "на стадии замысла".

По мнению Сивкова, США готовятся к третьей мировой войне, о чем свидетельствует, в частности, и намерение Вашингтона выйти из договора РСМД. По мнению американской стороны появился ряд стран, которые имеют ракеты средней и малой дальности, но при этом не участвуют в договоре, как например Китай.

Россия в то же время указывает на факт размещения на военных базах в Польше и Румынии установок, способных запускать крылатые ракеты типа "Томогавк".

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