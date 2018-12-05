Разработкой ядерного оружия Россия спасает американский народ - эксперт

Противовес, по его мнению, остановит агрессора "на стадии замысла"

5 декабря, PrimaMedia. Ядерное оружие, торпеды "Посейдон" и ракеты "Сармат" делают ядерную войну бессмысленной и спасают американский народ от гибели заявил доктор военных наук и президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации РИА Новости, в своей статье, опубликованной "Военно-промышленным курьером", эксперт написал, что настоящая пацифистская позиция заключается в создании противовеса, который остановит агрессора "на стадии замысла".

По мнению Сивкова, США готовятся к третьей мировой войне, о чем свидетельствует, в частности, и намерение Вашингтона выйти из договора РСМД. По мнению американской стороны появился ряд стран, которые имеют ракеты средней и малой дальности, но при этом не участвуют в договоре, как например Китай.

Россия в то же время указывает на факт размещения на военных базах в Польше и Румынии установок, способных запускать крылатые ракеты типа "Томогавк".