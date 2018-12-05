Глава Минприроды о "китовой тюрьме" в Приморье: Решаем вопрос, как выпустить животных

Экспорт морских млекопитающих за границу должен быть прекращен, считает Дмитрий Кобылкин

Отгрузка белух в бухте Средней. Фото: ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Минприроды РФ прорабатывает вопрос возвращения в среду обитания косаток и белух, содержащихся в скандально известной "китовой тюрьме" в бухте Средней в Приморье, рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в интервью РИА Новости. Он также отметил, что очень обеспокоен ситуацией с экспортом морских млекопитающих за границу и считает это явление неприемлемым для цивилизованной страны, сообщает ИА PrimaMedia.

"Эта тема меня действительно очень сильно беспокоит, – сказал Дмитрий Кобылкин, отвечая на вопрос журналиста об экспорте выловленных в российских водах косаток и белух за границу. — Нам надо прекращать эту практику. Это плохая практика. Мы не должны издеваться над белухами. Это очень плохо. Я недавно был на Дальнем Востоке. Мне кажется, что цивилизованная страна не должна этим заниматься".

Дмитрий Кобылкин также сообщил, что вывоз животных за рубеж сейчас приостановлен, однако не уточнил, будет ли в дальнейшем введен запрет на экспорт.

"Сейчас стоит вопрос, как выпустить животных из вольерного содержания. Сейчас этим занимаемся", — сказал Кобылкин.

От ИА PrimaMedia отметим, что ранее региональное управление СК возбудило уголовное дело из-за незаконного вылова 12 косаток и 90 белух, большая часть которых являются детенышами, запрещёнными к вылову. Следственное управление СК по Приморскому краю уже возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова косаток и белух с детенышами. По версии следствия, несколько юридических лиц получили разрешение на вылов косаток и белух для культурно-просветительских целей. В период с июля по сентябрь 2018 года на основании выданных разрешений было выловлено 12 косаток и 90 белух, однако установлено, что 11 особей косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости, 13 из них младше одного года.

Место в бухте Средней под Находкой, где содержатся сегодня эти животные, экологи прозвали "китовой тюрьмой" за маленькие морские вольеры и ненадлежащие условия содержания. Накануне местные СМИ сообщили о появлении там незаконно выловленных детенышей моржей. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку этих фактов.

Ситуация с выловом морских млекопитающих на Дальнем Востоке привлекла внимание СМИ и общественности после вскрытия нарушений, обнаруженных следственными и надзорными органами при вылове и содержании косаток и белух в бухте Средней Приморского края. В конце ноября пикеты в защиту содержащихся там морских млекопитающих прошли в Южно-Сахалинске и Владивостоке. Место расположения "китовой тюрьмы" находится в аренде у четырех юридических лиц: ООО "Белый кит", ООО "Сочинский дельфинарий", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Афалина".